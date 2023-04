Se cumple un año de la muerte del hombre atacado por una jauría

Este lunes 3 de abril del 2023 se cumplió un año del falleciminento de Daniel Morales. Se trata del operario que desarrollaba tareas en el Parque de Tecnologías Ambientales, en Rivadavia, y que luego del ataque de perros cimarrones que se encontraban en el lugar perdío la vida

La víctima que tenía 53 años, al momento de ser asistido apenas mostraba signos de vida. El hombre agonizaba, y cuando llegó a Urgencias del Hospital Marcial Quiroga a los pocos minutos falleció.

El ataque que sufrió Morales, terminó siendo fatal y la versión de los testigos del hecho indicó que fue mordido por entre 10 y 15 perros. El hecho ocurrió entre las 14 y las 14,30 del domingo 3 de abril, en una suerte de puesto de control donde se desempeñaba. Fueron sus gritos en reclamo de auxilio, los que motivaron que al menos tres compañeros se acercaran hasta el lugar a bordo de una camioneta. Cuando sus compañeros se acercaron a auxiliarlo, los animales se resistían a alejarse de la víctima e incluso intentaron atacarlos. Y cuando al fin lograron llegar a el, lo cargaron en en móvil y partieron al hospital Marcial Quiroga.

Una vez que se conoció el desenlace fatal de este hecho, fue el fiscal Iván Grassi (UFI Delitos Especiales), quien tomó la causa, inició la investigación y ordenó la captura de los perros. En un principio se presumía que había mas de 15 perros implicados en la muerte del operario.

Casi un mes después, el dos de mayo de 2022, la Justicia cerró la investigación por la muerte del operario atacado por perros. El fiscal de la causa lo expresó e esta manera: "En el día de ayer (2 de mayo) he determinado la desestimación de esa causa y el archivo debido a que lo que se ha investigado es que los perros son cimarrones que han llegado a un estado salvaje, que no se puede determinar cuándo ni cómo ingresaron ni que estén siempre en ese Parque porque es casi imposible hacer un cierre perimetral. Estamos hablando de una tragedia que penalmente no se le puede atribuir responsabilidad directa a una persona", afirmó el fiscal Grassi a Canal 13.

La decisión que tomaron los investigadores fue, porque después de muchos días enfocados en la investigación por el ataque de perros, tanto Grassi como el ayudante fiscal Mariano Carrera no pudieron dar con indicios de la existencia de alguna persona dueña de los animales a quien endilgarle la responsabilidad penal por el fallecimiento de Morales, es por ese motivo que se archiva la causa.

Grassi finalmente confirmó que de la jauría pudieron capturar a dos perros que fueron trasladados a refugios. Si bien en un momento de habló de alrededor 10 animales, nunca se pudo encontrar al resto de los canes. “Esto no quita que la Policía Ecológica continúe con la búsqueda porque son animales potencialmente peligrosos por el estado salvaje al que han llegado y más cuando hay ciudadanos que recorren esa zona", remarcó Grassi hace un año.