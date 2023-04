Estudiantes sanjuaninas a las piñas en la puerta de una escuela de Rawson

El regreso a clase no fue nada pacífico para un grupo de estudiantes sanjuaninas que tuvieron un fuerte altercado en la puerta del colegio al que asisten. En los últimos años, este tipo de episodios han sido recurrentes en diferentes puntos de San Juan.

En las últimas horas, es viral un video donde se puede ver el enfrentamiento entre dos alumnas. El mismo sucedió en el ingreso al Colegio Nacional N°1 de Rawson. Según se pudo conocer, el hecho fue el pasado 31 de marzo.

En las imágenes podemos ver, se trenzan en una lucha que incluye trompadas y agarradas de los pelos. Lo que señalaron cercanos a las jóvenes es que ellas van a 2.º año, tienen entre 13 y 14 años, y que una de ellas practica boxeo.

Aún no sé conocer el motivo de la pelea, pero si se ve como no es un hecho aislado en la educación, donde nadie busca parar la pelea, sino que filman para viralizarla. Cercanos al hecho aseguran que las autoridades no han tomado cartas en el asunto.