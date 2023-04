A un bailarín sanjuanino lo picó una araña peligrosa y contó su experiencia

Nico Altamirano es un destacado artista en el ámbito de la danza, tanto que su talento es admirado por todo el país. Hasta Tini y Lali quedaron encantadas con su baile. Pero esta vez su arte no es lo que lo hace ser noticia, sino un peligroso episodio que puso en riesgo su salud.

Esto se debe a que fue picado mientras dormía por una araña de la familia de las conocidas popularmente como "del rincón". En redes sociales, con su salud en mejora, contó su experiencia.

A través de las historias de Instagram, él agradeció la preocupación de los seguidores y contó como se siente. En su alocución explicó que él vive en Capital, junto a una maderera, eso es lo que "favorece" de alguna manera la presencia de alimañas. En su relato dijo: "Ya eliminé toda la toxina de la araña venenosa que me picó el domingo por la noche".

En el video se lo ve diciendo que la araña habría ingresado por la ventana de su habitación que dejó abierta y que para que ingresara más aire fresco "levantó una tela mosquitera". A su vez señaló: "En algún momento subió a mi cama, sintió la presión de mi cuerpo y me picó. El lunes no me percaté de nada porque pensé que tenía un pelito encarnado (en una pierna) pero el martes, me desperté y sentía un montículo... como si fuese la mitad de un kiwi pegado. El cuadro fue progresando y mi hermana, que es enfermera me dice que era una picadura, porque tenía dos puntos marcados".

En el nosocomio fue donde le confirmaron que se trataba de una picadura de araña y le colocaron el antídoto. "Al llegar a casa, busqué en la habitación y la araña quedó en el borde de la sábana que envuelve el colchón. Como rocié insecticida, había muerto. La llevé al hospital y me colocaron el antídoto para este caso. Es una araña de la familia de las del rincón pero es un poquito más venenosa. Es una especie chilena y su veneno es más tóxico" fue lo que detalló para sus seguidores.

El bailarin sanjuanino ha ido eliminando el veneno y está con un tratamiento de antibióticos para terminar de recuperarse. "Es heavy esto. Si le hubiera picado a un niño, es para preocuparse y si le picaba a un adulto mayor, seguramente también" dijo para alertar a quienes lo siguen.