Doloroso: Paola perdió a su mamá que llegó a pesar 36 kilos

Amalia era una luchadora. Su vida se vio golpeada por su salud y problemas familiares. Lamentablemente hace una semana perdió la vida, pero su familia resaltó en Diario 13 que ella vivió sus últimos días a plena felicidad y rodeada de gente que la amaba.

Su caso se conoció en Diario 13, ya que la mujer, pesaba 36 kilos y padecía diabetes. Su principal necesidad era una silla de ruedas para poder salir y dispersarse de los problemas que la aquejaban. 'Mi mamá tiene una pensión, es una mujer que tiene 58 años y a veces no tiene control sus esfínteres' dijo en febrero Paola. Además, mencionó que su cuerpo estaba dañado.

El avance para poder obtener la silla de ruedas fue posible tras la nota en este medio, ya que Desarrollo Humano dispuso del elemento necesario. En ese momento, Paola, la hija de Amalia, no pudo contener la felicidad y agradeció el gesto de la directora de personas con Discapacidad, Andrea Lepez . Para ella y su mamá, esta silla representó un avance en su salud.

Lamentablemente, Amalia Neira falleció el pasado 31 de marzo. Su hija Paola, a pesar del dolor, señaló 'hicimos de todo, todo lo que ella quería'. Esto fue a modo de que Amalía pasará lo mejor posible sus últimos días. En las últimas semanas, su salud había empeorado, 'ella tenía un tumor en la vejiga' confesó su hija.

En un principio, Amalia 'no se quiso atender de eso, no sabíamos que era maligno' señaló. Si bien fue al médico, cuando le dijeron lo que tenía 'ella no quería que lo toquen más, porque le hicieron doler mucho, su decisión era vivir hasta donde pudiera, pero no quería la toquen más' dijo Paola, quien estuvo a su lado en cada minuto. Amalia falleció en su casa, asistida por médicos, porque no quiso someterse a quimioterapias o algún tipo de intervención que la hiciera sufrir.

'Duró solo tres días, cuando de diálisis me avisaron que ya no iba más. Me recomendaron lo que ella quería. Solo quería estar en casa, cerca de nosotras' expresó la mujer sobre su mamá. A la vez recordó 'un miércoles me dan la noticia desde diálisis que ya no daba más, que tenía metástasis por todo su cuerpo. El día jueves ella pidió ver a sus hermanos y otra parte de la familia'. Además, sumó que su fallecimiento se dio 'cuando las visitas se fueron, ella comenzó con dolor de cabeza muy intenso, llame a los médicos se hicieron presente y le colocaron un calmante. Así paso la noche. El viernes en la tarde dejó de vivir'.

'Fue la mejor madre, una gran luchadora' dijo Paola. Todos sus vecinos del lote hogar N°18 de Rawson la quisieron y dieron muestra de ello con las visitas que le hacían para distraerla. 'A mi mamá jamás le robaron sus sueños, ni su sonrisa. Ella era muy sencilla. No permitió que la pena, ni la enfermedad le quitarán la posibilidad a disfrutar con sus nietas e hija' expresó con gran dolor al rememorar los momentos que paso junto a su madre.

Ahora Paola debe afrontar su vida sin su madre, con quien vivía desde hace tiempo. En la vivienda familiar, Paola tiene una librería pequeña, con lo que subsiste de manera económica para el bienestar y educación de sus cuatro hijas.