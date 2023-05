El primer trabajo de los candidatos: modelo, jornalero y hasta albañil

En muchas ocasiones el primer trabajo determina el futuro. En otros casos deja una marca que lleva a las posteriores decisiones que son trascendentes en la vida. Diario 13 charló con algunos de los candidatos a gobernadores de San Juan. Desde modelo, hasta albañil, conocé cuáles fueron los primeros pasos laborales de los hombres y mujeres que quieren estar al mando del Ejecutivo de la provincia.

En el marco del día del trabajador conoceremos un lado poco conocido de nuestros candidatos a gobernadores y vicegobernadores:

Por un lado, Cristian Andino compañero de fórmula de Sergio Uñac confesó: 'El primer trabajo formal fue en ANSES. Ahí nos llamaron a un grupo de estudiantes, ciencias económicas y de administración de empresas. Nos hicieron una entrevista laboral y quedamos 10 personas. Empecé a trabajar allí hasta que después fui electo concejal en el 99. Pero primero, de manera informal, trabajé cosechando con gamelas'.

Quien sorprendió con su respuesta fue la candidata Paola Miers, del frente Desarrollo y Libertad, bajo la subagrupación Rugido de Libertad. La mujer que en la actualidad se dedica a la abogacía expresó: 'comencé a trabajar a los 16 años en el shopping de Córdoba y era modelo hacía promociones. Siempre fui muy independiente y no quería que mis padres me paguen nada. Entendí luego de dos años que como modelo tenía vida corta. Y empecé la universidad a los 19 y no paré más de estudiar y capacitarme'.

En tanto, Marcelo Arancibia, quien encabeza la fórmula del frente Unidos por San Juan en la subagrupación "Juntos" indicó a este medio: 'Mi primer trabajo fue con 19 años, cuando iba a segundo año de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba en la repartición donde hacían encuesta que el INDEC usaba para estimar la inflación. Era un trabajo que me permitió estudiar y me permitió conocer la ciudad de Córdoba. Luego de recibirme, mis trabajos siempre estuvieron vinculados a la abogacía'. Además, agregó que este trabajo lo ayudó mucho: 'Conocí el verdadero cuarteto cordobés'.

Por otro lado, el candidato a Gobernador José Luis Gioja comentó que trabajó como ayudante de albañil cuando tenía 18 años. Esta labor la generó en un barrio del IPV que se hacía por ayuda mutua. A la vez estudiaba ingeniería. En tanto, su compañero de fórmula, Fabían Gramajo señaló que empezó trabajando en una inmobiliaria como cadete, 'en Ventura Donper, una inmobiliaria tradicional de la provincia, cuando tenía 18 años. Hacía trámites administrativos y ayudaba en tareas varias del lugar' detalló.

El candidato Agustín Ramírez, quien encabeza lista en el frente Desarrollo y Libertad bajo la subagrupación "Desarrollo y Unidad", señaló 'mi primer trabajo, luego de graduarme de Contador Público en la Universidad de San Andrés, fue en la consultora Deloitte Argentina'. Del mismo modo, aseguró 'fue una experiencia muy valiosa, es una consultora reconocida a nivel mundial que tiene de clientes empresas líderes en nuestro país. Tuve la oportunidad de trabajar junto a profesionales con mucha experiencia y en empresas de distintos sectores. Formé y lideré distintos equipos de trabajo, lo que me permitió fortalecer capacidades técnicas y emocionales'. Para finalizar agregó: 'Fue una experiencia de aprendizaje y formación profesional muy importante para mi crecimiento desarrollo de emprendimientos personales'.