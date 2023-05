Sin plata y sin trabajo: así quedó una sanjuanina que quiso ser parte de una empresa de ropa

En la actualidad existen muchas personas inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad de trabajo de otros para estafarlos. Tal es el caso de una chica sanjuanina que, tras ver un anuncio de trabajo en una casa de ropa, decidió contactarse con ellos para postularse y terminaron estafándola.

Hace unos días, cuando la chica se comunicó con los responsables de la casa de ropa M.U., estos le dijeron que debía abonar una cartilla sanitaria por adelantado, para poder comenzar a trabajar. La chica, confiada en que se trataba de una empresa seria, abonó por transferencia el dinero solicitado. Sin embargo, una vez que les pasó el dinero, los responsables de la casa de ropa bloquearon su número de WhatsApp y ya no pudo comunicarse con ellos.

"Un chico te dice que necesita personal para trabajar en una tienda de ropa, la cual se llama M.U. Después vos le pasas el número te llama y de ahí te dice que el trabajo es de lunes a sábado. Después de eso, te piden que te hagas una revisación médica, y cartilla por lo que debes abonar $3500, yo como a veces en las clínicas tenés que dejar una seña me confíe. Después me dirigí hasta la dirección que me dieron ya que me bloquearon de Whattsap, les comente que tenía turno y ahí la recepcionista me dijo que no estaba registrada y que no es la primera vez que sucede esto, que a varias chicas les pasó y ellos desconocen a la empresa que está detrás de estas estafas", expresó la mujer.

Días después, la joven descubrió que todo había sido una gran estafa y decidió alertar a otras personas para que no cayeran en la misma trampa a través de Facebook. Por su parte, la clínica que supuestamente estaba relacionada con la empresa de ropa, lanzó un comunicado desligándose de la misma y aclarando que no tenían ninguna relación comercial con ellos.