Violencia escolar: lo empujaron, se partió la cabeza y no lo revisaron en dos horas

Este miércoles dialogó con Diario 13, una madre chimbera que está indignada, porque después de que su hijo sufriera un accidente en una escuela capitalina, no recibió atención médica inmediata sino dos horas después. Según la madre, el adolescente fue empujado por un compañero y se lastimó la cabeza contra la pared. Sin embargo, cuando lo llevaron a la clínica del seguro de la escuela, no lo atendieron porque le faltaba un certificado habilitante.

La mamá llamada Gabriela aseguró que, cuando ocurrió el incidente la llamaron de inmediato desde la escuela. Luego llegó al establecimiento y le dieron la dirección del lugar donde debía dirigirse para que atiendan a su hijo. Cuando lo vio, su hijo sólo tenía un paño en su cabeza pero claramente el corte era profundo. Se tomó un remis de manera urgente y lo llevó a la clínica pero por no llevar el certificado correcto, le dijeron que no lo atenderían a menos que pagara, pero como no tenía dinero suficiente, se tuvo que trasladar al hospital.

Mas tarde, cuando llegaron al nosocomio capitalino, también quisieron demorar su atención porque según el recepcionista, debía auxiliarlo la clinica del seguro escolar. Sin embargo al ver al chico en las condiciones en que estaba, decidieron atenderlo de todos modos.

"Salió la médica, lo revisó y lo mandó a curaciones urgente. También le hicieron una radiografía y gracias a Dios todo salió bien", expresó la mamá del chico.

Después de todo el mal momento que pasó y luego de hablar con la directora de la escuela secundaria, ella planteó la necesidad de mejorar las reglas de convivencia y acelerar los procedimientos ante accidentes como éste. Ella expresó lo siguiente.

"Yo no voy a denunciar a la escuela, ni nada, pero le dejé en claro a la directora que esta vez de suerte el problema no pasó a mayores. A mi hijo le pudo pasar cualquier cosa en esas dos horas que no tuvo atención. Yo lamento que hay mucha violencia en las escuelas, desde los juegos bruscos hasta otras cosas", expresó la madre.