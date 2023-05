En San Juan hay 4 ex combatientes que ya tienen su nuevo DNI

El diseño de estos nuevos DNI para ex combatientes y heroínas de Malvinas.

Desde el pasado mes de abril se habilitó un nuevo diseño para el Documento Nacional de Identidad en toda la República Argentina. Se trata del que homenajea tanto a ex combatientes como a las heroínas de Malvinas. En ese sentido, se informó que en San Juan ya son 4 los veteranos que ya cuentan con este nuevo plástico.

Romina López Galoviche, directora del Registro Civil, contó en Cien por Hora como ha avanzado en San Juan la posibilidad de realizar este trámite. Cabe destacar que no esta destinado únicamente a quienes estuvieron en campo de batalla, sino también a todas aquellas mujeres que de alguna manera colaboraron durante ese conflicto bélico.

'Desde los últimos días de abril esta habilitado este documento para todas estas personas, no siendo obligatorio su actualización sino que es sólo un derecho. Cuando se acerquen por el Registro Civil para tomar su nuevo DNI verán en el dorso la imagen de las Islas Malvinas con la leyenda de que es ex combatiente o heroína de Malvinas junto con la imagen de unos laureles. En San Juan ya hemos hecho 4 documentos para ex combatientes que se han acercado voluntariamente', expresó.

Por último, Galoviche aclaró un detalle para nada menor. Si bien este nuevo plástico tiene el objetivo de homenajear a estas personas que defendieron la patria, sigue siendo un documento de identidad completamente válido para presentarlo en cualquier tipo de trámite o derecho como votar.