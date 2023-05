La Asamblea Universitaria no trató el apoyo a Uñac del Rector de la UNSJ

Luego de que la Corte Suprema diera el falló que afectó las elecciones en San Juan y de este modo se suspendiera la elección de las candidaturas de Gobernador y Vice, desde la Universidad Nacional de San Juan emitieron un comunicado de rechazo a la sentencia. Sin embargo, este jueves fue la Asamblea Universitaria votó para que no sea tratado.

De acuerdo a la información a la que Diario 13 accedió, este jueves fue la Asamblea. En la misma, consejeros estudiantiles, docentes y decanos se unieron para trabajar diferentes temas. En este sentido, el consejero Rodolfo Bloch, pidió que la Asamblea adhiera al comunicado que ya ha emitido la UNSJ, la cual está en todos los sitios oficiales.

'Cómo es un tema que está fuera del temario de la Asamblea, se tenía que votar para que se trate o no, y para que se apruebe tiene que tener 2/3 de votos positivos del total de los presentes' explicó la consejera estudiantil Cinthia De Luca. A la vez sumó 'Se votó, no se llegó a los 2/3, entonces no se trató. No se llegó ni a discutir si está bien o no el comunicado'.

El comunicado: