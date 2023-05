Enfermeros: los héroes en el sistema sanitario sanjuanino

Este 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, en este marco, desde Salud Pública de San Juan hicieron un recorrido sobre los ingresos de profesionales enfermeros al Sistema Sanitario Público. Según indicaron, desde el año 2017 hasta la actualidad, se ve reflejado un incremento de trabajadores.

En el año 2020, en contexto de pandemia, se incorporó personal para cubrir el requerimiento de los corredores sanitarios, ubicados en los ingresos a la provincia. El ingreso masivo de personal de Enfermería al sistema sanitario, que fue de 123 agentes y continuó en el año 2021 durante la pandemia, con un ingreso de 330 agentes más. A partir del año 2022 los ingresos se redujeron, de acuerdo a la necesidad de servicio de cada efector.

Actualmente el personal de Enfermería que cumple funciones es de 2215, entre profesionales y no profesionales, lo que corresponde al 100% de la población. Los hospitales públicos descentralizados contienen al 59% (1304) de los profesionales, mientras que las cinco zonas sanitarias abarcan el 39% (871) y el MSP en sus sectores de gestión solamente el 2% (40) de la población total.

En cuanto al nivel de formación el 5% continúa realizando carreras de posgrado, el 27% son licenciados, es decir que alcanzaron el grado académico, el 55% se quedó con el título intermedio, no continúo estudiando y por lo tanto no alcanzó el grado académico y tan solo el 13 % son no profesionales.

Mariela Aróstica, la jefa de Enfermería de la Zona Sanitaria IV,

En este marco, explicó que su tarea es coordinar el recurso humano y también el material para que se puedan llevar a cabo los diferentes procesos que debe realizar un enfermero en su campo de trabajo, ya sea dentro de un centro de salud, como también en las actividades extramuros.

La profesional definió a la enfermería como “un estilo de vida, un estar permanente al servicio y a la gestión, y esto quedó demostrado en pandemia”, mencionó.

La Lic. Aróstica, comentó su experiencia en el departamento Rivadavia, en la zona de La Bebida, cuando se relocalizó el asentamiento Evita: “acá Enfermería tuvo un rol importantísimo, se realizó la georreferenciación para ubicar a las poblaciones donde teníamos los grupos que son nuestra razón de ser en la calle. Realizamos búsquedas activas, por ejemplo a las embarazadas para que se realicen sus controles, coordinar con los pacientes con enfermedades crónicas no transmisible, tales como la diabetes, TA, obesidad, etc, y la recomendación permanente que vuelvan al centro de salud cercano a su nuevo domicilio para continuar con sus tratamientos”.