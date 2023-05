Padece glaucoma y hace dos meses no recibe una medicación que necesita con urgencia

Paola Robledo, es una mujer que vive en Concepción y padece glaucoma, necesita unas gotas con urgencia para evitar que su visión empeore. En comunicación con Diario 13, comentó como pasa sus días desde que le niegan el remedio que le permite vivir dignamente, ya que por no pertenecer a esa zona, según le dijeron en el nosocomio, no le corresponde la entrega.

Lamentablemente, la situación de Paola es preocupante. Desde hace dos meses, no ha podido obtener las gotas necesarias para estabilizar la tensión arterial en el hospital Rawson debido a la falta de suministro. Además, cuando intentó conseguir las gotas en el hospital Marcial Quiroga, donde sí las tienen disponibles, se le negó y ella está decepcionada y desesperada.

La mujer, quien utiliza un bastón verde y distintivo para personas con discapacidad visual, se sintió maltratada y discriminada por la situación. La falta de acceso a medicamentos es una problemática recurrente que según comenta ella padece, sumado a la demora en los turnos de especialidades.

Es importante destacar que el glaucoma es una enfermedad crónica que puede causar daño irreversible en el nervio óptico y, por lo tanto, afectar la calidad de vida de quienes la padecen. Por lo que se cree que es fundamental que las instituciones de salud brinden un acceso adecuado a los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad.

Paola y su familia esperan que se normalice sus situación, y que desde el hospital las autoridades tomen medidas para garantizar que las personas con enfermedades crónicas puedan acceder a su medicación.

"Yo no puedo rabear porque me sube la presión y eso empeora mi situación, necesito que alguien me escuche", expresó la paciente.