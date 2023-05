'No lo puedo creer': el dolor en redes por la muerte de la vecina de Albardón

Sobre las 18:00 del pasado viernes la provincia de San Juan tristemente sumó una nueva víctima fatal. Esta vez el hecho ocurrió en Albardón, cuando un auto impactó a una mujer que viajaba en moto provocando su muerte. Horas después de que esto sucediera, sus seres queridos la despidieron en las redes sociales.

La víctima de este siniestro fatal es Alejandra Dolores Luna, una mujer de 45 años que era vecina de Campo Afuera. Ella cuando todo ocurrió viajaba en una moto de sur a norte por la Ruta Nacional 40. En ese contexto fue que un Peugeot 305, guiado por un joven de 26 años llamado Mauro Ávila, la chocó fuertemente cuando se desplazaba de este a oeste por Costa Canal.

Por la misma fuerza del impacto Luna falleció. Esto provocó un enorme dolor en familiares y seres queridos quienes decidieron dedicarles una sentidas palabras. Una de ellas fue Agustina Estebes, quien hizo un emotivo posteo en Facebook dedicado a su gran amiga.

'Hoy me toca decirte adió o hasta luego. Que dolor más grande siento en mi alma. Gracias por cada momento, por alegrarme por tus ocurrencias. La disfrutamos amiga mía, cada juntada, cada vez que bailamos y reímos tanto. Las veces que subiste mi ánimo. Tu energía era única. No lo puedo creer. Seguramente hay un cielo donde me van a estar esperando mis amigos. Esperame con mi Maka, algún día estemos juntas riéndonos de nuevo. Te amo amiga, vuela alta! Pero muy alto!', rezaba el mensaje.

Otra de las publicaciones que se pudieron ver en Facebook fue la que realizó la Escuelita de Fútbol de Campo Afuera. Cabe recordar que la víctima tenía dos hijos y justamente uno de ellos acude regularmente a esta institución. Debido a esta situación ellos quisieron enviarle el pésame a la familia de su alumno.

'Escuelita de fútbol Campo Afuera acompaña en este difícil momento a la familia Luna, por la perdida de la Sra. Alejandra Luna, mamá de un integrante de nuestra escuelita. Nuestro más sentido pésame. Alejandra Luna Q.E.P.D', redactaron.