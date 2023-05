Madrugador y puntual: el chimbero que con 77 años fue a votar

Un hombre con alta conciencia cívica. Un chimbero con 77 años que no tiene la obligación de votar se acercó a la escuela donde le tocaba emitir su sufragio y esperaba para hacerlo. De boina, barbijo blanco, muletas y bien abrigado el adulto mayor conversó con el móvil de Canal 13 y expresó: ‘Ya no tengo obligación de venir, pero me gusta venir a votar’.

Sentado en un cantero en la puerta de la Escuela Policía Federal esperaba a que la Policía y las autoridades electorales abrieran las puertas y habilitaran para votar. Justamente ese establecimiento educativo abrió sus puertas minutos antes de las 9 según mostró el móvil de Canal 13.

Además de felicitar a Canal 13 por su programación el hombre contó que para esta elección lo cambiaron de escuela y que es de la zona. Al adulto mayor ni las muletas lo detuvieron y fue a votar con mucha energía y felicidad según expresó.