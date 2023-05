El dolor de una mamá: "no traeré a Brian de nuevo, pero quiero que descanse en paz"

Brian Chávez tenía 21 años cuando la madrugada del 2 de agosto del 2020 en el barrio Marquesado 3 fue asesinado de una puñalada por un par de zapatillas.

Lo encontraron a pocos metros de su casa y ahora su familia sigue esperando el juicio que comenzará finalmente el próximo jueves. Cuatro jóvenes cayeron acusados por este crimen, 3 siguen detenidos en el Penal y el otro es menor de edad. Se trata de Franco Jesús Diego, Facundo Leiva, y María Tapia, el 4° menor de edad permaneció en el Instituto Nazario Benavidez y ahora está en libertad, y será sometido a la justicia de menores. En ese marco, la mamá de Brian, Lidia, mantuvo una emotiva entrevista en Banda Ancha este lunes.

Brian, la víctima

"Espero que piensen en mí, que he esperado tanto esta lucha y voy a seguir luchando hasta el final que sean condenados quienes le hicieron tanto daño a mi hijo", expresó Lidia.

Luego recordó aquel día en que murió Brian: "el 1 de agosto me despedí de mi hijo tipo 12 de la noche, se iba a juntar con amigos a jugar a la play. Me dijo 'mamá ya vengo', nunca pensé que llegara de esa manera. Sentí que golpeaban la puerta, me llaman a los gritos, que Brian se había caído y golpeado la cabeza, cerca de las 6 de la mañana. Hacía frío, estaba oscuro. Justo en la zona esa noche no había luces".

"Brian estaba tendido en la esquina, sobre la cuneta, no tenía reacción. Yo buscaba algo en la cabeza, como me dijeron que se había caído. Quise meterle los dedos en la boca, no, estaba helado. No tenía reacción. Quería que él me hablara. No le encontraba sangre, no entendía que pasó. Llamamos a la ambulancia. Traje una colcha y tapé a mi hijo", relató triste.

"La triste realidad fue llegar al hospital y que me dijeran que estaba muerto, que había llegado sin vida. Estaba muy mal y ahí me dijeron que fue por una puñalada, en el corazón", contó.

"Él ya se veía a mi casa cuando lo apuñalaron en el corazón"- Lidia.

"Fue por un par de zapatillas"- Lidia.

Pero luego, la mamá de Brian, entre lágrimas, recordó a su hijo fallecido: "Brian era un buen niño, él quería trabajar para ayudarme a mí y a los hermanos, era jornalero se iba con los patrones a vender verduras en Calingasta, lo veía los fines de semana. Traía verdura, su moneda, siempre para la madre".



El próximo jueves debería comenzar el juicio por el crimen de Braian Chávez con tres imputados

Sobre este punto, Lidia se refirió a las expectativas por el juicio. "Esperé tanto, siempre me preguntan si estoy preparada, me preparé desde el primer día que Brian se fue de este mundo y quiero creer en la justicia, que ellos paguen tanto dolor, daño, lágrimas que uno derramó como mamá".

"Que sea justa la ley, con la sentencia que les den, no traeré a Brian de nuevo, pero quiero que descanse en paz. Es recordar y revivir todo esto, no es fácil", dijo.

