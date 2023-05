Habilitan el periodo para la poda de arbolado público

La Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Arbolado Público, comenzó a autorizar la poda este 15 de mayo. Para ello se debe iniciar trámite en las dependencias municipales, si alguien que vive en un departamento que no tiene control del árbol comunitario debe dirigirse al tercer piso del Centro Cívico entre las 7:30 am y las 12:30 am.

El proceso de licencia debe comenzar con la Dirección de Arbolado Publico, un grupo de inspectores debe asistir y confirmar que el árbol necesita una poda, luego de un acuerdo, el contratista debe pagar la tarifa por árbol.

En la recepción, además del pago de la entrada, deberá presentar necesariamente una copia del DNI, una copia del billete de la ciudad. Serán sancionados quienes no cumplan con las fechas señaladas y quienes tengan la misma licencia de corte.

La fecha límite para la aplicación es el 15 de agosto, y la fecha límite para los funcionarios forestales es el 30 de agosto, después de lo cual se multará a la frontera en consecuencia.