Nena sanjuanina necesita ayuda urgente para no perder sus riñones

Diario 13 se comunicó con la mamá de una pequeña sanjuanina, llamada Yasmín Nicole, quien necesita con urgencia una medicación para mejorar su calidad de vida y proteger sus riñones. Ella estuvo internada hasta hace poco tiempo debido a ese problema. Lamentablemente, desde Acción Social provincial le dijeron a su mamá que están con demoras y problemas para entregarle la medicación necesaria. Desde ese instante su mamá está desesperada, porque el remedio es muy caro y no tiene los recursos para adquirirlo.

Tras una larga lucha por conseguir la medicación necesaria para tratar su síndrome nefrótico, la pequeña que es atendida en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, se encuentra en una situación crítica. A pesar de que el síndrome nefrótico es una enfermedad que afecta a los riñones, Yasmín también ha estado luchando contra sus efectos secundarios durante gran parte de su vida.

Vale decir, que el síndrome nefrótico es una condición en la que los riñones filtran proteínas de la sangre en cantidades anormales, lo que puede provocar una serie de problemas de salud graves. A pesar de que Yasmín ha estado tomando una medicación para tratar su enfermedad, la falta de acceso a la misma en estas semanas ha puesto en peligro su salud

La familia de Yasmín ha estado haciendo todo lo posible para encontrar una solución a este problema. Ha intentado hablar con asociaciones inclusive. También están por realizar un sorteo o rifa para recaudar fondos, al menos hasta que el gobierno provincial les de una respuesta. Debido que la medicación necesaria cuesta entre 80 y 85 mil pesos.

Todas aquellas personas que estén dispuestas a ayudar a la pequeña Yasmín, pueden hacerlo a través del siguiente CBU: 0000003100047845605601 ya sea por Mercado Pago o transferencia bancaria.

"He tocado muchas puertas, porque necesito que mi hija tenga su tratamiento. Yo no me voy a quedar esperando a que ella empeore o tenga que terminar internada otra vez. Con mi marido vamos a seguir trabajando los dos como lo hacemos por nuestros hijos cada día, pero esta vez necesitamos la colaboración de los demás", expresó la mamá.