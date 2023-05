Pequeño de 11 años necesita una silla especial para mejorar su calidad de vida

Jesús Montaño tiene 11 años y se encuentra en la búsqueda de una silla muy especial que le permita mejorar su calidad de vida. Una falta de oxígeno al nacer le provocó una parálisis cerebral completa y muchos otros problemas de salud ya que no podía ver, ni escuchar, además de problemas cardiacos por lo que ha transitado por múltiples intervenciones quirúrgicas.

Muchas de estas cosas ha quedado atrás y un paso más se podría dar para que Jesús pueda continuar con su rehabilitación haciendo natación, hacer paseos recreativos e incluso comenzar a hacer bochas como deporte como le recomendaron. Actualmente usa una silla que le ha quedado pequeña y que resulta incómoda para poder trasladarse porque no es plegable.

“Cada vez está más grande, ya pesa 40 kilos y le queda chica la silla, ahora tenemos una que no es plegable y siempre tenemos problemas para trasladarnos en remis y pero aun en colectivos”, dijo Rosa Montaño a Diario 13.

La silla postural que necesita se llama Bingo evollution cuyo valor está por encima de los $250.000. Según comentó lo que buscan es que alguien se la pueda prestar o alquilar y en el mejor de los casos lo mejor sería una donación.

Rosa comentó a este medio que tenía muchas dudas sobre hacer pública esta situación, se trata de una familia que vino desde Iglesia con el fin de mejorar su calidad de vida, “me dijeron: ‘hacela por el niño’, yo no pido plata, lo que menos quiero es que la gente piense que uno quiere plata”.

“Él depende de su silla de ruedas, no camina, él no habla, recién esta aprendido a echarse las cosas a la boca y tiene su retraso madurativo. Para él es un progreso muy importante”. Dijo y agregó, “ahora no lo estoy sacando porque es imposible, él estaba yendo en la rehabilitación a natación pero con esa silla no se puede”.

El contacto de Rosa es 2645813935.