Sin solución: Zulma sigue sin saber que le deparará su vida

Zulma Bustos sigue sin saber cuál será su destino. Esto se debe a que no hay solución a su pedido de una vivienda o de ayuda para pagar un alquiler. Cabe decir que la mujer de Villa Hipódromo pesa 300 kilos y está a punto de ser desalojada de la habitación que le presta su tía.

La mujer de Rawson comentó en este medio que su salud no es buena, sumado a que desde hace 6 años no camina porque tiene obesidad mórbida. Ella hizo un pedido para que la ayuden a conseguir una casa. En la actualidad está postrada en una habitación de material y adobe, con techo de caña, piso de tierra. Además, no tiene ventanas y cada vez que llueve se moja todo.

La señora de 53 años logró que desde el Ministerio de Desarrollo Humano le otorgaran un subsidio, sin embargo no hay novedades del mismo, aunque lo inició hace más de 6 semanas. 'Me dijeron que esta semana iba a estar el pago pero no pasa nada. Desde hace mucho vengo esperando' señaló la mujer este martes en Diario 13.

Cabe decir que Zulma ya comenzó el trámite en el IPV, pero de manera provisoria necesita una nueva vivienda de alquiler, porque su tía le dijo que si no se iba, llamaría a la policía. Del subsidio no hay novedades certeras, de la posibilidades de una vivienda para Zulma mucho menos. Pero ella sigue con la esperanza de que una vez con un lugar establecido pueda cambiar su vida y consigo mejorar su salud.