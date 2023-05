Desesperada: Una sanjuanina cumple tres meses sin medicación y podría quedar ciega

Este miércoles, una mujer de Concepción llamada Paola Robledo se comunicó con Diario 13, ya que ella padece glaucoma y atraviesa una lamentable situación. Debido que según sus dichos, hoy cumple tres meses desde que Acción Social no le brinda la medicación necesaria para controlar su tensión arterial, lo que pone en riesgo su salud ocular. Según los médicos, si Paola no controla su tensión arterial, su vista seguirá empeorando y podría quedar ciega.

Paola ha estado luchando por conseguir las gotas oftalmológicas, que necesita con urgencia para controlar su presión arterial, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de Salud Pública. De hecho, en el Centro Cívico de la provincia de San Juan, donde acude regularmente en busca de ayuda, le han dicho que tiene que esperar porque siguen con demoras, lo que ha sido frustrante para ella y su familia. Porque no les alcanza el dinero para comprarlas por si mismos, aún siendo una familia de trabajadores.

El estado de Paola es alarmante, ya que su salud visual se aminora conforme pasan los días, por lo que ruegan a las autoridades que tomen medidas para ayudarla. Si alguien puede ayudarla, con la medicación de la fotografía ella les agradecerá. Su número telefónico es 2646 26-5603.

"No me dejan retirar las gotas del Hospital Marcial Quiroga, que si las tienen ahí, porque me corresponde recibir la medicación por el Hospital Rawson, que es mi zona. O sino la recibo en Acción Social. Necesito que aunque sea por esta vez me dejen retirar las gotas en el otro hospital", expresó Paola, la chica con Glaucoma.