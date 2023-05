Nacidos para servir: de médicos rescatistas de montaña a intendentes

En uno de los tantos Cruces Sanmartinianos se conocieron dos médicos sanjuaninos a los que el servicio siempre los llama. Desde entonces el jachallero Matías Espejo y el calingastino Sebastián Carbajal forjaron una amistad y consolidaron un dúo con el que arriesgaron muchas veces sus vidas para rescatar a personas en las montañas. Hombres preparados para el servicio en un consultorio como a más de 6.720 kilómetros de altura, y desde el domingo 14 de mayo intendentes electos de las tierras que los vieron nacer.

Días después de la efervescencia del triunfo en unas históricas elecciones provinciales, Diario 13 charló con ambos para conocer un poco más de sus experiencias como rescatistas de alta montaña. La actividad de tanta adrenalina, de tanta pasión que los llevó a conocerse y ser equipo juntos en cientos de rescates.

El médico calingastino se incorporó en 2006 a Gendarmería y poco a poco, con el paso de los años fue formándose, entrenándose para rescatar. Fue así que durante 4 meses se formó en Bariloche junto al Ejército Argentino como especialista en Roca, Hielo y Sky. ‘Lo último que querés ver es nieve después de todo eso, ja’, expresó jocosamente Carbajal.

El ahora intendente electo se retiró muy joven dela fuerza y comenzó a andar el camino político. Amante de los deportes extremos como el motocross y el ciclismo fue director del Hospital de Barreal y del Hospital Aldo Cantoni de su departamento. Y en uno de los cruces conoció a su colega Matías Espejo al que lo instruye en el manejo de cuerda desde lo técnico con el firme objetivo de ambos de trabajar juntos en rescates dada la alta demanda por personas que escalaban el Cerro Mercedario.

De ahí en más el calingastino y el jachallero forjaron un dúo al cual le dieron más solvencia realizando un curso de aeroevacuación en la Escuela de Montañistas perteneciente al Gobierno de San Juan.

Tras la formación empezaron a realizar rescates casi siempre ellos dos como equipo. Con relativa frecuencia se les sumaban los médicos Edgardo Bergaman y Fredy Tejada. Pero el dúo era el que más veces trabajaba en rescates de todo tipo. ‘Hicimos hasta un parto arriba del helicóptero’, contó Carbajal.

Cientos de anécdotas acumularon con los años los médicos apasionados por el servicio. Cientos de rescates. Con Carbajal llegando en mula o bajando en helicóptero hasta el punto donde se presumía que estaba el accidentado para luego darle los primeros auxilios, vendarlo y prepararlo para sea subido al helicóptero. En la nave lo recibía Espejo que continuaba asistiéndolo en el traslado hasta el hospital, y se quedaba junto a él hasta que el paciente era ingresado.

Los años fueron pasando y los rescates también. Fue así que formaron enfermeros y choferes de ambulancia. Luego Espejo empezó su trabajo como funcionario y el dúo se terminó parcialmente, ya que en muchos otros rescates no trabajaron juntos directamente, pero si indirectamente.

‘Uno de los rescates que más recuerdo fue en un cruce sanmartiniano. Un periodista se descompuso y lo asistimos, pero en el lugar donde se dio el hecho al helicóptero le era imposible llegar, por lo que debimos trasladarlo nosotros hasta un lugar donde pudieron subirlo a la nave y trasladarlo hasta el Hospital Rawson’, contó el intendente electo.

‘Muchas jornadas de helicópteros, muchas jornadas de mula, de caminar en la nieve y lamentablemente de rescatar a muchos cadáveres’, expresó el hombre apasionado por los deportes extremos.

‘En una oportunidad en que salimos apuradísimos a realizar un rescate de alta montaña en el medio del camino me di cuenta que no llevaba puestas las botas para alta montaña. Con el hielo del lugar las zapatillas se partieron y me quedé descalzo, lo que me produjo una herida en el dedo chico del pie que hasta el día de hoy no puedo mover con normalidad’, contó Carbajal.

Los años de servicio lo hicieron vivir muchas experiencias. Ese largo caminar, muchas veces poniendo en riesgo su vida hizo que en el mundo de la política encontrara ese lugar en donde podía ejercer servicio tal cual lo hacía como médico y como rescatista. En su segunda campaña como intendente de su departamento Carbajal fue candidato dentro de la subagrupación de Vamos San Juan y obtuvo la victoria por sobre el secretario de Vivienda y Hábitat Robert Garcés y al actual intendente Jorge Castañeda.

El ex gendarme señaló que espera poder seguir realizando rescates. ‘El número uno de la defensa civil en un departamento tiene que ser el intendente. Eso nunca lo hemos podido tener y mi objetivo es que lo tengamos por lo que tengo que estar preparado. Si se suscita el evento no dudes voy a ser el primero en agarrar la mochila con el material y partir en la búsqueda de la o las personas que necesitan la ayuda’, sostuvo.

Carbajal es un profesional que ha vivido muchas experiencias en alta montaña, muchas con desenlace feliz, y otras con la amargura de tener que rescatar un cadáver, como cuando un 25 de diciembre participó de un rescate donde el accidentado fallecido era el hijo de su jefe en Gendarmería, quien lideró la misión. ‘Tenes que tener un poco de locura para hacer esto porque se necesita amor, vocación y locura. Para muchas otras cosas solo se necesita pasión y amo, pero para ser rescatista se necesita además de esas dos la locura’, expresó el hombre que conoce la percordillera calingastina como nadie.

En diálogo con Diario 13, Matias Espejo, intendente electo de Jáchal y subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia contó que siempre la pasión por el servicio ha caracterizado su vida. Uno de los pioneros en San Juan de los rescates de aeroevacuación junto a Carbajal, aseguró que es indescriptible la alegría que siente cuando se completa un rescate con éxito.

Una anécdota que marcó a fuego la vida de Espejo se dio en medio de un rescate en uno de los picos de Ansilta. ‘Un montañista que había escalado junto con otras personas con experiencia habían hecho base en el tercero de Ancilta y en el descenso el viento embolsó la carpa quedando uno de ellos adentro, se llevó a la carpa, se lo llevó a él y quedó con una fractura grave de una pierna, el otro acompañante bajó hasta donde encontró señal, avisó a gendarmería y partimos con los helicópteros de la provincia junto con un gendarme que ostentaba ser jefe de una patrulla de rescate y el piloto aeronáutico. Fuimos hasta la base cercana al lugar dónde había ocurrido el hecho y era imposible ingresar con el helicóptero. Bajamos con el gendarme con muy poco equipo de montaña, caminamos toda la noche aproximadamente 12 kilómetros, padecimos el frío y la mano dura de la naturaleza cuando uno pretende desafiarla con poco conocimiento y con poca preparación’, relató el jachallero.

En esa oportunidad el riesgo fue muy fuerte para Espejo y el gendarme que lo acompañaba. Al otro día con las primeras luces continuaron con la caminata y en ese momento sufrió mal de montaña lo que lo afectó muchísimo en medio del rescate. ‘Yo solo podía pedir a Dios que me ayudara a completar el rescate. No me podía dar el privilegio de morirme allí teniendo hijos pequeños que me esperaban’, expresó.

La anécdota terminó con el helicóptero llegando con más personas, y con la amplitud del grupo de rescate rescatando a la persona fracturada y trasladándola hasta el Hospital Rawson. ‘Fue una situación de mucho riesgo dado que estuvimos durante toda la noche caminando en un lugar, en un terreno hostil, con poco equipo técnico y con la preparación física inadecuada, pero bueno, afortunadamente pudimos terminar la misión con éxito’, reveló.

El funcionario de Salud Pública se preparó junto a su amigo Carbajal y pudieron realizar muchos rescates. ‘Lo hacemos de manera estudiada y con mucha responsabilidad por supuesto, practicando mucho, trabajando mucho desde hace muchísimos años, más de 15 años. Hemos desandado diferentes actividades, hemos tenido la posibilidad de formar parte de un grupo de búsqueda de rescate urbano, de trabajo con cuerda, de trabajo en altura, la especialidad mía es terapia intensiva’, contó el médico jachallero.

Más allá de la importancia de los cursos y capacitaciones realizadas, Espejo destaca la experiencia arriba del helicóptero o avión sanitario de la provincia, como así también las misiones de rescate en donde puso en riesgo su vida para salvársela a otro. En esa línea, Espejo destacó que dentro de sus más grandes pasiones tienen que ver con la medicina, la montaña, el campo, los caballos y las aeronaves.

Para estas elecciones decidió ser candidato para servir de otra manera al pueblo jachallero. Espejo fue candidato a intendente de Jáchal por la subagrupación uñaquista de Vamos San Juan. Obtuvo la victoria en los históricos comicios provinciales.

En diálogo con el programa de Canal 13 Cien por Hora contó sobre la campaña: ‘Estamos muy felices, contentos porque consideramos que es un triunfo de la gente, del pueblo; en un momento muy complejo, raro. Nuestra campaña ha sido absolutamente austera, con mucha humildad, pero con mucho compromiso; basada en escuchar a las personas y poder mirarlas a la cara, e invitarlas a una construcción colectiva’.