Fuerte reclamo y amenaza de renuncia de pediatras en el hospital Rawson

Sobre el mediodía comenzó una fuerte manifestación en la provincia de San Juan, más precisamente en el departamento Capital. Se trataba de un grupo de pediatras que se presentaron en uno de los ingresos del hospital Rawson, asegurando que desde hace tiempo que están trabajando con menos del personal que realmente requieren. Por ello algunos amenazaron con renunciar.

La Dra. Nerina Grimal, vocera de los manifestantes, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es el problema que están viviendo y que derivó en esta manifestación. Acerca de esto aseguró que todo radica en que están atravesando una suerte de crisis en el Servicio de Pediatría debido a la falta de personal.

'Tenemos una crisis por falta de personal, que viene desde que terminó la pandemia. Hicimos múltiples reclamos ante Dirección y ante el Ministerio de Salud pidiendo más gente. La verdad es que no hemos sido escuchados, no nos dan solución. Soy de Emergencias, somos 29 pediatras y deberíamos ser 30. Hay guardias que tienen menos gente, en consultorio pasa lo mismo. Se han jubilado médicos y cada vez son menos porque no se repone el staff', expresó.

Si bien Grimal pertenece a la zona de Emergencias dentro de la Pediatría del hospital Rawson, ella reveló que en los otros sectores donde trabajan sus colegas ocurre lo mismo. También hay un faltante de profesionales y la medida que habrían tomado desde el hospital sería quitar camas en lugar de contratar más gente.

'En internado pasa exactamente lo mismo. Actualmente hay tres salas de internación pediátrica que deberían tener por lo menos 3 o 4 médicos disponibles para la cantidad de camas que hay. Hay salas que tiene sólo 2 médicos. Estamos hablando del único servicio de pediatría de toda la provincia, es el único lugar donde hay especialistas pediátricos. Es la única internación de complejidad de toda la provincia. Hay niños oncológicos, con politrauma, con neurocirugía', manifestó.

Posteriormente la vocera adelantó que su reclamo no sólo iba a quedarse en manifestaciones. Esto se debe a que una de las principales medidas de fuerza que han tomado los pediatras del internado, sería renunciar si las autoridades no regularizan la situación.

'En este momento están resentidos los tres servicios, porque ante este reclamo de crisis que venimos haciendo, los médicos de planta del internado han presentado una nota donde dan un ultimátum si no se les ayuda. Hay médicos en la periferia que quieren venir a hacer el trabajo en el internado y no los dejan, eso hay que aclararlo. Uno hace un reclamo y también da soluciones, pero no te las escuchan. Ante esta situación, desde el internado plantear renunciar todos los médicos', declaró.

Por último la entrevistada se refirió a los efectos que habrían provocado el cierre de camas y la falta de personal. Acerca de esto aseveró que en los centros asistenciales que están en los alrededores del hospital, ya no atienden a los padres que llevan a sus niños por alguna situación urgente.

'Venimos con menos camas para internar desde el 2022. Ante la falta de médicos, en vez de de traer más médicos cerraron camas. La cantidad de niños para internar sigue siendo la misma. Frente al ultimátum de los pediatras del internado, desde Dirección generaron una solución que es cerrar los consultorios para que los médicos que atienden ahí vayan a tapar el hueco del internado. En la periferia ya no atienden la demanda espontánea que es el niño con fiebre, vómito, diarrea que va al consultorio por una urgencia. No lo atienden en el momento y le dan turno para junio', sentenció.

La respuesta de la Dirección del hospital Rawson: