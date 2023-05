La familia insiste en que hubo mala praxis en la muerte de un niño pocitano

En enero murió Huguito, un pequeño sanjuanino de Pocito. Su papá lo llevó al Hospital Federico Cantoni porque el nene de 4 años estaba muy mal. Allí le dijeron que era un golpe de calor, pero a las horas el menor falleció. Tras ello le dijeron que la muerte fue por “gastroenteritis aguda”. Si bien el hecho sucedió en enero pasado, el caso se dio a conocer en los últimos días porque la familia acudió a medios para difundirlo. Mauricio Vallecillo, padre de Hugo, charló con Diario 13 sobre lo que sucedió aquel fatídico día y como busca justicia por su hijo.

Hugo Constantín Vallecillo tenía 4 años y en pocas semanas iba a empezar el jardín. Era enero, y como acostumbra en San Juan, el calor es extremo. El 4 de enero, el pequeño comenzó con síntomas de fiebre, diarrea y vomito. Ese día le dieron un medicamento para bajar la fiebre. El 5 de enero, la mamá de Hugo le pidió a Mauricio que lo lleve al médico porque no había mejoría.

'Estaba decaído, lo llevo al hospital y en la parte de urgencia me atendió un guardia que me pregunto los datos y los síntomas. Entramos a eso de las 2:15, y recién a las 3:15 salió una señora que le tomó las pulsaciones y la fiebre. Ella me dice que en breve me iba a atender el médico y tardó una hora en abrirme', relató el padre de Hugo.

Confirmaron la causa de muerte de la pocitana fallecida

El doctor Anibal Sastre fue quien lo atendió y le dijo que le niño tuvo un golpe de calor. Le recomendó mucha agua y mucha leche, 'me dio una prescripción ya impresa, en donde me decía que lo que debía hacer. Me dijo que debía estar 3 días en reposo, en caso de que haga caca con sangre debía llevarlo nuevamente' señaló. El médico no le puso un suero, no le hizo estudios, no lo dejó en internación, ni nada. Solo lo atendió durante dos minutos y le dio una dipirona para bajar la fiebre y cortar la diarrea.

Es jueves 5 de enero, en San Juan hacían 42 grados. Ellos volvieron a casa y si bien había una mejora por los remedios, el nene durmió. El problema fue el viernes, cuando Maximiliano llegó de trabajar y la madre del nene le pidió que lo llevará al médico porque no lo veía bien. 'Cuando le pongo la remera se me desvanece. Fueron 15 minutos donde llamamos al 911 y al 107 y no llegaron. Pasó un policía motorizado quien le hizo RCP en la vereda de mi casa. Luego se paró una enfermera nos llevó a la rotonda a donde estuvimos 20 minutos en la sala de urgencia' recordó el papá.

Luego vino lo peor. 'Salió el médico y me dijo que no habían podido hacer nada' dijo Mauricio. La causal de la muerte fue gastroenteritis aguda, además la deshidratación lo llevó a la miocarditis y tenía neumonitis por hipersensibilidad. En este contexto, la doctora María Vázquez les dijo que las dos patologías nunca las podría haber descubierto el médico.

Tras este hecho, la familia de Hugo generó dos denuncias penales. Ambas fueron desestimadas por los fiscales. Por un lado el fiscal Adrián Riveros le había dicho que 'la palabra de María Vázquez es palabra Santa, además Iván Grassi me desestima la denuncia y me dijo que era porque no tenía un perito de parte, cuando en los argumentos de la oposición a la desestimación le especificaba que si lo tenía' informó el hombre a este medio.

'Mi hijo falleció hace 4 meses. Su mochila, sus juguete lo esperan. El 24 de febrero hubiera cumplido 5 años y en marzo hubiera empezado jardín, yo tuve que ir a jardín a decirle a la seño que mi hijo había fallecido' confesó Mauricio. Además sumó 'Nadie da la cara, nadie dice nada. Todos lo extrañamos'.