Tras 5 meses subirá la bajada de bandera de los taxis en San Juan

Recientemente los taxistas de San Juan solicitaron a las autoridades de Transporte poder aumentar los valores de la bajada de bandera un mes antes de lo previsto. Esta solicitud recibió el visto bueno, por lo que a mediados de este mes de mayo se haría oficial una suba aproximada del 60%.

Walter Ferreri del Sindicato de Conductores de Taxis, contó en Cien por Hora que si bien recibieron la autorización para aumentar antes de lo previsto, todavía no han aprobado el porcentaje que ellos pidieron. En su presentación los taxistas pidieron un 60% del incremento, sobre todo en la bajada de bandera.

'Nos recibieron en la Tesorería General de la provincia, en la Casa de Gobierno. Ahí nos recibió Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte. Quiero que la gente sepa que la tarifa se sube cada 6 meses según la suba de la nafta súper. Llegamos a un acuerdo para que suba en mayo, alrededor del 20 de ese mes. Todavía no tenemos la fecha exacta. Se ha pedido un incremento del 60%, pero no se si nos den ese porcentaje exacto. Es porque tenemos alrededor de un 100% de inflación anual', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado aclaró que esta modificación en los valores sobre todo impactará en la bajada de bandera y no tanto en los metros que se recorra durante el viaje. Ferreri aseguró que esto no repercutirá mucho en el bolsillo del pasajero, pero a ellos si les haría una diferencia económica.

'En plata ese 60% serían unos 100 pesos argentinos para la bajada de bandera, que no es mucho. No le va a repercutir mucho a los pasajeros, pero a nosotros si nos sirve. En el día si hacemos 15 pasajes al arrancar el tarifador son 1500 pesos más en nuestro bolsillo y en el mes pueden ser unos 40.000 pesos más. La bajada de bandera son $175 y monedas que aumenta durante la noche, estaría en unos $190', manifestó.

Por último, la autoridad del sector mencionó que si la inflación sigue subiendo mes a mes como lo viene haciendo, seguramente en noviembre vuelvan a pedir otro aumento. Si bien generalmente las modificaciones se hacen en junio y en diciembre, se puede acordar hacerlo un mes antes.

'En noviembre deberíamos subir el otro porcentaje que falta. Es la suba un mes antes y a nosotros nos viene bien porque todos sabemos los incrementos que hay por la inflación. Lo han comprendido bien y vamos a subir la tarifa. No tuvieron problema de que subiéramos un mes antes, ya dos meses antes deberían cambiar la resolución así que no se puede. Que no se asuste la gente porque va a repercutir en la bajada de bandera, no tanto en el metraje', sentenció.