La trágica muerte que inició la lucha incesante de 250 familias sanjuaninas

El 13 de febrero de 2015 es una fecha que quedará grabada a fuego por siempre en la familia Chirino. Esa noche un matrimonio sanjuanino iba a buscar a su hijo a un cumpleaños. Cuando todo parecía ser un viaje corto y normal como cualquier otro, esta salida les terminó cambiando la vida. Ellos fueron impactados por un patrullero comunal, el cuál les arrebató a su hijo Lautaro. Ellos no lo sabían en ese momento, pero esa pérdida iba a marcar el inicio de una lucha que se mantiene hasta el día de hoy sumando cada día más adeptos.

Todo comenzó cuando Guillermo Chirino se subió a su Renault Kangoo para ir a retirar a Lautaro de un festejo. En ese contexto fue que se dio este siniestro vial que ocurrió en la intersección de calles Neuquén y José María Paz. Este episodio cambió tanto su vida que tristemente todavía lo recuerda con lujo de detalles

'Iba a retirar a mi hijo de un cumpleaños. Iba en una Kangoo con mi esposa, mi cuñada y mi hija de 2 años. Cuando salimos del cumpleaños voy por Neuquén y cruzo José María Paz. Cuando estaba terminando de cruzarla aparece un móvil comunal de la Municipalidad de Rawson a alta velocidad, sin luces ni sirena. Me impacta en la zona de una de las ruedas traseras. La camioneta giró, impactamos la luneta con un poste de luz en la esquina. Ahí salí despedido yo y mi hijo Lautaro. Me reincorporé luego de volar 20 metros y veo que mi hijo estaba debajo de la camioneta', expresó Guillermo a Diario 13.

Cuando Guillermo se incorporó vio que si bien Lautaro quedó debajo de la Kangoo, estaba con vida. El menor de edad mostraba signos vitales, por lo que su padre comenzó a practicarle RCP mientras esperaba por la llegada de la ambulancia. La misma tardó casi 40 minutos en llegar al lugar.

Una vez que arribó los profesionales de la salud trasladaron rápidamente al herido hasta el hospital Rawson. Si bien el paciente recibió atención médico, alrededor de las 03:00 su cuerpo no resistió más y Lautaro Chirino dejó este mundo a sus 13 años. En medio del entendible duelo que debió atravesar, al igual que toda la familia, este episodio hizo un clic en la cabeza de Guillermo.

'Perdí en 1994 a mi novia con la que me estaba por casar. Nunca me interioricé en ese momento como era la justicia, pero supe que nadie fue preso. Después de casi 30 años cuando me pasó lo de mi hijo veo que la justicia sigue exactamente igual y los jueces, fiscales y abogados actúan de la misma manera. Eso me hizo crear la asociación en memoria de mi hijo y de todas las familias que han pasado lo que nosotros vivimos. Ahí empezamos entre 3 o 4 matrimonios a crear la asociación que nos dio fuerzas para que hoy en día seamos unas 250 familias que la componemos', recordó.

Esta tristeza y el sentimiento de injusticia, ya que la causa prescribió por lo que nunca hubo condena, sirvieron como motivación para crear la asociación Familias del Dolor y la Esperanza. Como los Chirino, habían cientos de grupos familiares que debieron atravesar por lo mismo. Perder a un ser querido y que nunca nadie pague por ello.

Debido a esto decidieron crearla para acompañarse y apoyarse entre si en su búsqueda de justicia. Sumado a esto, entre todos las personas que lamentablemente van viviendo lo mismo y se van sumando a la asociación, piensan en medidas para concientizar a la población de lo que puede provocar la irresponsabilidad al volante.

Una de las acciones más importantes que llevaron adelante fue la colocación de sus famosos carteles azules. Los mismos son colocados a pocos metros de donde perdió la vida una víctima de siniestros viales. Allí se coloca el nombre de la persona difunta, junto con la imagen de un ángel. Cabe destacar que estas señales están tan bien pensadas que durante la noche son fácilmente visibles ya que reflectan la luz de los vehículos.

'Los carteles surgieron para crear conciencia, nos pareció algo muy bueno. Queríamos que tuviera un significado y que al verlo impactara a la gente. El logo del ángel es muy significativo, porque creo que todos los convertimos en ángeles apenas mueren. Familias del Dolor abarca a todos los miembros de las familias afectadas. La esperanza va muy de la mano con el cartel, porque ese ángel está en el cielo y sabemos que el reencuentro con esos ángeles se va a dar, entonces tenemos esa esperanza', contó.

Justamente el cartel en homenaje a Lautaro Chirino fue el primero que se colocó. Fue un 13 de febrero del 2018, es decir a 3 años del inesperado fallecimiento de este jovencito. Hasta el momento son 75 las señales que se han colocado a lo largo y ancho de toda la provincia. Debido a que ya son unas 250 familias las que integran la asociación, se han propuesto el objetivo de sumar 3 carteles nuevos cada mes para poder llegar a darle su reconocimiento a cada vida perdida en siniestros.

'Colocar ese cartel para mi y para mi esposa fue muy importante, por que la memoria de mi hijo no iba a quedar en la nada como pasaba con otras familias. Honra la memoria de la persona que ya no esta, mi hijo es el impulsor de todo esto. Nos acompañó el padre Robles, de la capilla que esta cerca. El cartel no puede ponerse sino esta la bendición de un sacerdote o de un ministro porque creemos que Dios esta presente ahí y ese ángel esta custodiando el lugar, para cada familia', declaró.

Si bien la gran mayoría de ciudadanos se sensibiliza y respeta esta cartelería que esconde detrás una dura historia de lucha, es cierto que hay algunos conductores que muestran un gran desinterés. Hay que reconocer que son los menos, pero lo cierto es que han habido ocasiones donde personas quisieron arrancar estos homenajes que yacen al costado de las calles.

'Han habido uno o dos carteles que no lo respetaron porque la familia que mató ese ángel se encargó de sacarlo. Eso sucedió con dos carteles. Hay otro que lo han chocado haciendo marcha atrás en una escuela. Pero vemos que la gente si lo respeta y le da la importancia que se merece respetando a la familia. Es el único recuerdo que les queda a la familia además de ir al cementerio', sentenció.