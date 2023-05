Salvá vidas: cómo ser donante de médula ósea en San Juan

Ser donante de médula ósea es una acción solidaria y altruista que sin dudas, al igual que la donación de sangre, puede salvar vidas.

En San Juan, desde que se creó el registro de donantes de médula ósea en el 2009, hay 4402 que se anotaron. En lo que va del 2023 hasta el momento 125 sanjuaninos lo hicieron, pero pese a eso desde el IPHEM explicaron a Diario 13 que muchas veces llegado el momento no desean donar, y hacen un llamado a la solidaridad.

De acuerdo al informe que el Instituto Provincial de Hemoterapia compartió con este medio, en el año 2021 hubo un pico de donantes ya que se anotaron 937 personas; pero luego hubo una caída: en el año 2022 solo 433 lo hicieron; y en los primeros tres meses del año en curso, 125.

Según explicó en diálogo con Diario 13 Alfredo Laplagne, al frente del IPHEM, San Juan es parte de este registro nacional de donante de médula ósea "con la misión de que cualquier persona en el mundo que sea compatible con un sanjuanino pueda salvar su vida con una donación; y que quienes habitamos en la provincia participemos del registro mundial para que si algún sanjuanino necesita médula ósea para salvar su vida".

"Si necesitamos un trasplante de médula y no tenemos un hermano compatible; y esa persona que es compatible conmigo no se anotó para ser donante, nunca obtendré el trasplante de médula que salvará mi vida, por eso es importante anotarse, pero conscientemente y con responsabilidad", sostuvo Laplagne.

(Ilustrativa)

MARCHA ATRÁS

En la provincia, pese a tener solo 4.402 sanjuaninos anotados para ser donantes, todos los años hay alguno compatible, "pero llegado el momento no desean donar", destacó Laplagne.

"El año pasado tuvimos 5 personas que eran compatibles con personas que necesitaban su médula, de Argentina y del exterior, pero solo 2 aceptaron el desafío. Este año ya fueron convocados 4 sanjuaninos, uno se negó, uno donó y hay dos en estudios finales para donar", detalló a modo de ejemplo el director del IPHEM.

Además expresó que "no sabemos por que luego se arrepienten, es lícito hacerlo, al igual que al momento de donar órganos puedo a último momento arrepentirme. Pensamos que al momento de anotarse no toman conciencia o no evacuan todas sus dudas, muchas veces tienen miedo y el miedo es muy poderoso, anula cualquier proceso de razonamiento".

REQUISITOS PARA ESTE TIPO DE DONACIÓN

- Los mismos requisitos para la donación de sangre

- Tener entre 18 y 40 años

- Estar sano

CÓMO REGISTRARME

Debes acercarte con tu DNI y registrarte para hacer la donación en alguno de los bancos habilitados para inscribirse como donante de médula: IPHEM (Instituto Provincial de Hemoterapia), CIMYN, Hospital Privado y CELSA.



¿HAY DUDAS?

Laplagne explicó que la gente "pregunta poco, no manifiestan dudas, ese es un gran problema, pero los que preguntan están preocupados por si duele o no, si luego de eso van a quedar como antes, o por ejemplo cuántas veces pueden donar".

"El procedimiento duele lo mismo que un pinchazo de donación de sangre, luego de ese procedimiento pueden hacer vida normal, y pueden donar médula nuevamente sin problemas, pero la posibilidad de que lo llamemos nuevamente es tan baja que no conocemos a nadie que le haya pasado, ya que sea convocado una vez es excepcional", comentó.

Alfredo Laplagne, director del IPHEM