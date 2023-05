Cuándo los padres pueden obstaculizar la autogestión de sus hijos

El crecimiento para llegar a la autogestión es algo importante para cualquier persona en su etapa de juventud. Es algo buscado por los jóvenes y por sus padres, pero que sucede cuando los papás en pos de ayudar y evitar que sus hijos se equivoquen obstaculizan ese proceso vital en la vida de un joven.

En su columna en Banda Ancha, el psicólogo Raúl Ontiveros señaló que hay casos de padres que no al sentirse solos utilizan a sus hijos para llenar ese vacío, mediante la sobreprotección obstaculizándoles ese tan necesario crecimiento. El profesional señaló que muchas veces hay pacientes jóvenes que cuentan que algunos de sus padres o ambos no los dejan hacer nada solos, que siempre en algo se meten. ‘Esa clase de actitudes lo que hacen es subestimar al hijo o hija, es muy perjudicial y de parte del joven que la sufre muchas veces en terapia sale a la luz en forma de reclamo, de pedido de libertad para moverse, para equivocarse’

‘En un grupo terapéutico de padres hablábamos de la autogestión y yo les preguntaba cuanto favorecen, cuánto promueven y hasta ahí estaba todo perfecto. Pero cuando empecé a hacer unas preguntas básicas como si les hacen los deberes, les hacen el desayuno, les hacen la cama, le preparan la ducha, le hacen de comer. Y las respuestas eran bastantes contrarias a esa percepción de que sus hijos se autogestiona solito, y no se autogestiona nada’, contó el psicólogo.

Ontiveros aseguró que los adultos deben aprender a confiar en sus hijos. Dejarlos tropezar y caerse para que se levanten. Además, indicó que un ejercicio que sirve mucho en estos casos es aprender a identificar cuando están siendo sobreprotectores, ‘cuando con la mejores de las intenciones del mundo podemos obstaculizar y jode las cosas’, señaló.

Port otro lado, Ontiveros defendió la idea de que los padres deben preparar a sus hijos para cuando ellos no estén. ‘Como padres tenemos que prepararlos para vivir sin nosotros porque nos vamos a morir muertos, y los tenemos que preparar para cuando no los tengan’, expresó.

Por último, el profesional señaló que uno de los problemas que puede acarrear en una persona esta sobreprotección y subestimación de sus padres es que no aprendan a caminar del todo, no aprendan a resolver aspectos que tiene la vida. Al darse esta situación generalmente estas personas tienden a apoyarse en otras para sustituir la ausencia de sus papás, y el peligro es que muchas veces esos apoyos emocionales no son los mejores.