El pedido de Silvina, que busca darle una mejor vida a León

Silvina Gordillo es la mamá de León Nazareno. Él es un pequeño sanjuanino que actualmente recibe un tratamiento de cannabis para frenar las convulsiones que padecía de manera constante. Hoy su problema es otro, ya que necesita conseguir una casa con urgencia. Es así, como madre y su hijo, se vieron obligados a abandonar su departamento alquilado debido a la duración excesiva y el ruido causado por dos construcciones. Ahora, ella busca un alquiler en planta baja que pueda adaptarse mejor a las necesidades especiales de León.

El nene de 4 años está con internación domiciliaria desde el 2020, ya que tiene varias patologías. Según comentó su mamá Silvina, el niño tiene hipoclasia de cuerpo calloso, que es un encefalopatía crónica no evolutiva. Tal enfermedad le provoca epilepsia refractaria.

León tiene una mejoría en vida porque lo medicaron aceite de cannabis. Ahora su problema radica en que un grupo de trabajadores de la construcción iniciaron con obras a metros de su departamento. Precisamente, realizan tareas de refacción en las veredas y, también, en el edificio donde viven. Tales actos complican notablemente la vida de ambos.

Según comentó Silvina en Diario 13, 'estamos alquilando ahí un departamentito que está sobre una terraza. En contrato de alquiler, que esta vencido desde abril, dice que la terraza sobre la cual vivimos es compartida con los dueños. Por lo que cada vez que ellos quieran, la pueden usar'. Además, apunto que la dueña la llamó y le dijo que iban a ir a unos albañiles a derribar la baranda de la terraza y que le podrían rejas. También, le aclaró que ese trabajo iba a durar dos semanas. Sin embargo no fue así y llevan más de un mes con ruidos fuertes que le causas episodios de epilepsia.

'Mi hijo empezó a convulsionar por los sonidos. porque no era solamente que tiraron la pared que la dueña me dijo, sino que están rompiendo la pared donde va la escalera. Me dejaron sin agua en un momento, por lo que me tuve que ir con León. También me dejaron sin luz', explicó la mujer. Del mismo modo aludió que ella no puede vivir en estas condiciones con León por su internación domiciliaria.

'Son dos obras que rodeaban nuestra casa y ha sido más de un mes de tanto ruido, lo colapsó a mi hijo que está muy asustado', dijo la madre quien detalló que León está como traumatizado y con muchas convulsiones. Tal panorama la llevó a irse del lugar. Ahora vive en su madre aunque solo están habitando un cuarto pequeño, que la obliga a dormir en el piso.

'No tengo dónde ir, estoy buscando un alquiler de planta baja porque la escalera me dificulta el acceso con mi hijo', dijo Silvina. Por ello dejo claro que todo no es solamente cuestión de ruido, sino que necesita algo acorde a las necesidades del pequeño. A su vez declaró que entre sus pedidos esta un alquiler económico que tenga espacio para ellos y para que ella pueda trabajar como masoterapeuta. Además aludió a que pide que IPV acelere el otorgamiento de una casa propia.