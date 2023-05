Flor Genovart vive un nuevo martirio porque le negaron la Visa

Florencia Genovart es una joven sanjuanina que padece una grave enfermedad. Ella comenzó con una colecta para poder operarse en Estados Unidos, pero ahora atraviesa un nuevo problema: no le dieron la VISA.

Mediante las redes sociales, la mujer de 29 años, tiene endometriosis profunda y el poco usual “síndrome de cascanueces”. Ella vive este calvario desde hace 5 años. Pero en las últimas semanas se abocó en pedir ayuda para conseguir el dinero necesario para viajar a Estados Unidos donde le harán unos estudios. En caso de que den correctamente, podrán hacerle la operación que tanto necesita.

En los últimos días un nuevo problema llegó a la vida de la sanjuanina. Ella pidió la VISA, pero se la negaron. En este contexto señaló que pasó frio, dolor y angustia, para que en la Cancillería no le dieran ayuda alguna. Es así como dijo: 'Increíble lo que tengo que pasar. Además del sufrimiento, me denegaron la VISA a los Estados Unidos, sin dejar mostrar nada. Ni los documentos médicos, ni nada. El peor trato que recibí en mi vida'.

A su vez mencionó: 'gaste miles de pesos en este tramite, gestoría, alquiler, aéreos y demás, para que esta mujer ni me mire a los ojos, ni me haga las preguntas concretas. Estoy sufriendo de dolor y además debo pasar por esta angustia, por personas ineptas que me están sacando la posibilidad de sanar'.