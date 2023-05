Atención: abren oficina de asesoramiento integral para padres de niños con autismo

Con el fin de brindad ayuda y asesoramiento integral, este fin de semana la asociación Autismo San Juan abrió las puertas de su oficina, la solidaridad de una de las madres que integra la comisión directiva permitió dar un paso importante para esta ONG, que busca dar una mano a padres que se encuentran desorientados y preocupados por los obstáculos que hay en la provincia para la atención médica, entre otras cosas.

Érica Godoy, integrante de la organización habló con Diario 13 y contó de qué se trata esta iniciativa, “con esto queremos llegar a más familias para asesorarlos en diferentes cuestiones, hay muchas mamás que no saben cómo realizar el certificado de discapacidad o que no saben cómo hacer los trámites de la pensión”.

Otra de los propósitos importantes es ayudar a las familias a conseguir neurólogos en San Juan, en Mendoza o Córdoba ya son muchos los que viajan a esas provincias para conseguir un mejor diagnóstico. “La mayoría de las familias hacen rifa y trata de ir Mendoza que es más cerca a buscar un diagnostico por que acá hay muchas falencias”, expresó la entrevistada.

Un tercer motivo, pero no menos importante es informar a la comunidad qué es el trastorno de espectro autista. A demás de los problemas que hay para el acceso a la salud, también hay problemas a la hora del acceso a la desucación, “cuesta mucho, en salud pública o privada te dicen que hay que agarrarlo con 4 o 5 personas para poder vacunarlo o revisarlo, no es tan así, se tienen que capacitar. O en las escuelas, que dicen que no hay vacantes cuando uno les dice que tienen espectro autista”.

Sin embargo, muchas veces para que son los propios padres, por desconocimiento, los que no aceptan que tiene un hijo autista. “A los padres también les cuesta, por eso abrimos este espacio, así ellos se asesoran y los tratamos de ayudar y aconsejar porque no es fácil de un día para el otro recibir este diagnóstico”, dijo y agregó, “hay familias que lo aceptan mejor y hay familias que se separan porque ninguno de los dos acepta el diagnostico de su hijo y lo principal para sacar a tu hijo adelante es aceptarlo”.

Autismo San Juan actualmente nuclea a más de 300 familias y hay muchas expectativas de crecimiento, a la vez que la salud pública se encuentra colapsada de turnos para la atención neurológica. Dirección de la oficina en calle Córdoba 703 este 1° piso esquina Güemes.