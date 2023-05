Bronca por el presunto abuso en el Luján: 'Preguntaron si fue una picardía de la nena'

Desde temprano una gran cantidad de padres se presentaron en las puertas del Colegio Luján. Esto se debe a una denuncia que se presentó ante las autoridades, asegurando que una alumna con discapacidad fue abusada dentro de la institución. En ese sentido, algunas de las madres aseguraron que desde hace años que hay problemas en el establecimiento, pero que los directivos nunca se dan por aludidos. Sumado a esto, otra de las mamás aseguró que los directivos le habrían preguntado a los denunciantes si lo que habría ocurrido no fue una 'picardía' de su hija'

Desde el propio frente del mencionado edificio, algunas madres decidieron hablar con el móvil de Canal 13 para contar la complicada situación que están viviendo. Una de ellas hizo una impactante afirmación respecto al accionar de los directivos. La misma aseveró que las autoridades le habrían preguntado a los denunciantes, si su hija no tenía un 'novio' dentro de la escuela, dando a entender que se habría tratado de un hecho consentido.

'La manifestación tiene que ver con la no presencia de algún responsable del colegio. Están tratando de silenciar a todos los chicos por esta situación de abuso. Generan malestar por no salir a dar ninguna respuesta. Cuando los papás detectan la situación realizaron la denuncia, hicieron la constatación con el médico legista y ahí los citaron el jueves pasado a una reunión. Ahí les plantearon si no se trataba de una picardía de la nena, que si no tenía que ver con un noviecito que ella tenía dentro de la escuela. Esta situación de la nena ha pasado con un alumno del colegio', declaró.

Posteriormente, otra de las madres que dijeron presente en la manifestación, afirmó que los conflictos en la institución vienen desde hace años. Ella remarcó que sobre todo los problemas estarían relacionados a la falta de seguridad dentro del colegio.

'No sale nadie, como siempre, no hay respuesta, ellos nunca están y nunca saben nada. Lamentablemente estamos hace años en esta misma situación pero este es el límite. Muchos hechos de violencia y hostigamiento también porque callan a los chicos. Hay profesores que también sufren cosas de esta naturaleza, porque lamentablemente tienen que sumarse a lo que este grupo de directivos viene haciendo en el colegio. Lamentablemente esto se ha desbordado por la falta de seguridad que hay en el interior', expresó.

Seguidamente esta misma persona aseguró que si bien hay algunos docentes que trabajan de manera adecuada, la mayoría de los profesionales actuarían de la misma manera que los directivos. Sumado a esto, remarcó su enojo por la política que existe de no permitir el ingreso a los padres sino es para pagar la cuota de la escolaridad de sus hijos.

'Soy madre del colegio desde hace años, actualmente madre de cuarto. Tienen un grupo de profesionales que dejan mucho que desear. Forma parte de las normas que ellos tienen no dejar ingresar a los padres, a menos que vengamos a pagar una cuota o a hacer una entrevista. Necesitamos que salgan a dar una respuesta. Somos papás, estamos comprometidos a cuidar a nuestros niños, necesitamos una respuesta. Los chicos tienen empatía por los casos que han sucedido y que el colegio no se hace responsable', sentenció.