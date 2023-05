Calendario cubierto: San Juan tiene programados los eventos de los próximos 3 años

El crecimiento del turismo de eventos que la provincia viene teniendo en los últimos años hace que desde el sector y el Gobierno tengan que tener una alta previsibilidad. Es por ello que confeccionaron un calendario de fechas que tiene en cuenta cada uno de los eventos que se realizarán en San Juan con el objetivo de brindar mayor organización a prestadores hoteleros y gastronómicos y a la infraestructura del mismo.

Como San Juan es una plaza turística que apuesta fuerte al turismo de eventos, ya sean nacionales o internacionales, deportivos o culturales, este calendario tiene cubierto los próximos 3 años. Es decir, que desde el sector local ya saben que eventos se producirán en este 2023, pero además en el 2024, 2025 y febrero del 2026.

En diálogo con Diario 13, el presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de San Juan, Rubén Miodowsky contó que el calendario es dinámico. En ese sentido, un dato que llamó la atención es que en mayo no aparece el Mundial de Fútbol Sub 20 del cual la provincia es una de las sedes. Cabe destacar que este evento mundial, que es el segundo en importancia de los que organiza FIFA, no estaba en el radar de las autoridades turísticas del país, ni de la provincia. Fue la gestión rápida del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia quien ante la baja de Indonesia como país anfitrión visibilizó ante el ente del fútbol mundial la seria posibilidad de que se dispute en Argentina.

Hasta el momento, el último evento agregado a este calendario es la Maratón Internacional de Vicuña a Rodeo que se disputará entre el 27 y 28 de febrero del 2026. La organización de este evento internacional es la Municipalidad de Iglesia junto a Ciudad Andina. En el medio, este calendario especifica las fechas, el tipo y los organizadores del evento.

Por el Mundial Sub 20 y el finde largo San Juan tiene un 87% de ocupación hotelera

El combo del Mundial Sub 20 y el fin de semana largo hace que los números de ocupación hotelera son más que alentadores. En la previa del campeonato mundial de fútbol juvenil, La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan contó a este medio que la provincia ya alcanzó un 87%.

La titular de la cartera de Turismo señaló que a ese 87% hay se le debe sumar los visitantes que eligen hospedarse en casas de familias y departamentos alquilados por particulares, y no por prestadores turísticos. Además, indicó que el pico de ocupación se alcanzará el 26 de mayo.

‘Se potencia porque a partir del 20 comienza un movimiento muy grande gracias al Mundial Sub 20, con su pico de ocupación para el día 26 que ya casi está a pleno el Gran San Juan. Luego sigue con una ocupación muy alta por el fin de semana largo’, sostuvo la ministra.

Grynszpan señaló que a nivel país el movimiento empieza el 25 y 26 con el fin de semana largo, pero San Juan tiene la ventaja de empezar este sábado 20 con el inicio del Mundial Sub 20, segundo en importancia entre las competiciones que organiza FIFA, por lo que se entiende la llegada masiva de turistas a tierras sanjuaninas.

Por el Mundial Sub 20 ampliaron vuelos en San Juan

San Juan se ha transformado a nivel país en una de las provincias a visitar a partir de ser una de las sedes del Mundial Sub 20. Atentos a la gran demanda de personas que arribarán por vía aérea el Gobierno decidió ampliar la cantidad de vuelos que llegan a la provincia, con el firme objetivo de que los visitantes no lleguen por esa vía desde Mendoza y luego crucen a San Juan en colectivo.

En esa misma línea, Grynszpan señaló: ‘Por el momento con los vuelos y el movimiento que tenemos por los eventos. Si bien el 26 se refuerza o se cambia las naves para que haya más asientos hasta el momento la ocupación que tiene San Juan está coherente al movimiento que estamos teniendo. Por supuesto hay momentos en que están llenos los vuelos por lo que viajan a Mendoza, pero nosotros en la actualidad tenemos un promedio de ocupación mensual de un 90% dependiendo del mes, de que haya eventos deportivos que hagan subir mucho más la ocupación’