Se perdió "Tobi", su compañero fiel y ofrece recompensa a quien le ayude a encontrarlo

Hace mas de una semana una familia sanjuanina, extraña la presencia de su compañero fiel no humano. Se trata de su mascota llamada Tobi. Desde entonces, ellos y algunos de sus vecinos, están conmovidos por la búsqueda del perrito, quien desapareció precisamente el 12 de mayo, en el barrio Cooperativa Villa María. Ofrecen una recompensa a quien les brinde infomación certera.

A pesar de que algunas personas han informado haber visto a un perro similar en la zona, los dueños de Tobi han confirmado que no se trata de él, ya que su mascota es más grande que los perros avistados. Sin embargo, la última persona que lo vio le tomó una foto y se confirmó que se trataba del can, quien aparentemente se encontraba extraviado y triste. Mas, al llegar al lugar, él ya no se encontraba.

La familia de Tobi, está desesperada por encontrarlo y ha pedido a la población que se comunique con ellos si tienen alguna información sobre su paradero. Han dejado un número telefónico al que la gente puede llamar, o enviar Whattsapp en caso de haber visto al perro o tener alguna información relevante. Es 2646 22-8552.

La búsqueda de Tobi está siendo compartida en redes sociales y en distintos grupos de la comunidad, con la esperanza de que alguien pueda ayudar a encontrarlo. La familia de Tobi agradece cualquier ayuda que la población pueda brindar para encontrar a su querido animal. Sus allegados lo describen con las características: muy cariñoso y amable, lo que ha generado una gran preocupación por su bienestar.