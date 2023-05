Al grito de "queremos justicia" alumnas del Colegio Luján protestaron frente al Centro Cívico

El enojo de alumnos y padres del Colegio Nuestra Señora de Luján ya salió de la institución educativa. Un grupo de alumnas de este establecimiento llegó hasta el Centro Cívico en la jornada esperando que alguien del Ministerio de Educación las recibiera.

Al grito de "queremos justicia" y con carteles alusivos, las alumnas buscan solución a los "abusos, violaciones, acoso, de parte de alumnos" que vienen sufriendo hace años, según una de ellas dijo al móvil de Canal 13.

"Se agotaron las formas de pedirlo", "hacer silencio también es ser cómplice", "nuestros cuerpos no se tocan, no se violan", "tu mente es más corta que las polleras que nos prohibieron", "no soy un perro pero a mi no me silbes", eran algunas de las frases que se leían en los carteles que tenían con los brazos levantados.

Candela Cáceres, una estudiante, dialogó con el móvil para contar lo que ocurría en la mañana. "Es el 3° día consecutivo que venimos al colegio y no nos dan respuestas. Nos dijeron solo que iban a poner cámaras, no nos parece una respuesta", manifestó.

"Desde años anteriores, venimos sufriendo abusos, violaciones, acoso, de parte de alumnos. No se hace nada, la Escuela nos hace firmar contratos de silencio, no nos dejan expresarnos, la escuela quiere callarnos por algo que está pasando desde siempre y se excusan con que es normal, con que las personas están descubriendo su sexualidad y no nos parece respuesta de parte de psicopedagogas, psicólogas, director", expresó también.

"Necesitamos que nos escuche el Ministerio de Educación, necesitamos respuestas, seguridad, justicia, por estas nenas que han sido abusadas, acosadas y violadas", manifestó. El lunes, personal del Ministerio de Educación, estuvo en el primer día de protesta en el Colegio Luján.

El móvil de Canal 13 contó que luego desde el Ministerio de Educación hizo subir a las oficinas a 4 alumnas para ser escuchadas.

