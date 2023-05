Cansados de los aumentos de las cuotas, estudiantes sanjuaninos protestaron en el microcentro

La Universidad de Congreso sede San Juan se encuentra en el ojo del huracán, luego de que sus alumnos hicieran una protesta este miércoles. Según comunicaron por redes sociales los estudiantes, continuará el próximo lunes 29 a las 7 de la mañana. La razón detrás de esta manifestación es el aumento del 60%, que la institución ha aplicado a las cuotas, según comentaron los alumnos.

Según los alumnos afectados, este incremento dicen que es injusto y una falta de respeto hacia ellos, ya que no han sido consultados ni informados previamente sobre esta medida. Además, consideran que no existe justificación alguna para aplicar un aumento tan elevado, especialmente en un contexto económico tan difícil como el actual. También alegan que, las condiciones edilicias no son las mejores.

Ante esta situación, los estudiantes se han autoconvocado para iniciar una serie de protestas, con el fin de hacer escuchar su reclamo y exigir que se mantenga el valor de la cuota que venían pagando desde antes.