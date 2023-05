Dos turistas de Buenos Aires, enamorados de San Juan en la Plaza 25

Jorge y Francisca son un matrimonio oriundo de Escobar, Buenos Aires, que llegó a la provincia en este fin de semana largo y habló con el móvil de Canal 13 desde la Plaza 25 de Mayo, donde caminaban y se sacaban fotos.

Según explicó Jorge "estamos de paso por San Juan, es la segunda vez que vengo. La primera vez no tenía noción de lo que podía ser nuestra provincia, digo así porque todos somos de Argentina".

"Vine solo y ahora le comenté a mi señora que me había gustado mucho y quise volver, la invité, le gustó mucho", expresó Jorge. "Ayer estábamos en Barreal, en una guitarreada que se armó y le decía a la gente que hay lugares que me gustan y otros que me gustan y me llaman, San Juan es una provincia que me llama, es un sentimiento y por eso quise volver", manifestó. "Como dice el tema 'Volveré siempre a San Juan".

"Somos de Escobar, venimos en una excursión. Nos vamos al mediodía, estamos estirando las piernas porque es un viaje un poquito largo y viendo los preparativos del 25 de mayo", explicó.

Luego Francisca contó que "me gustó mucho San Juan. Hace años trabajaba para una empresa de acá de San Juan vendiendo paisajes en Retiro, no me gusta viajar, mi marido siempre viaja solo, me invitó e hice una excepción".

"Estoy muy satisfecha con todo lo que vi y viví", manifestó la turista.

