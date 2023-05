Así sucedió la dolorosa muerte del veterano de Malvinas, minutos antes del desfile patrio en Caucete

Este viernes 26 de mayo pasó por el programa Banca Ancha, Héctor Naveda, Veterano de la guerra de Malvinas que se convirtió en protagonista de un incidente que recorrió el país sin quererlo, cuando lo echaron del Estadio del Bicentenario por portar vestimenta en alusión a la gesta.

En el desfile del 25 de mayo recibió las disculpas del Gobernador de la Provincia por el caso, hecho que destacó. “Se paró el desfile y yo no entendía nada”, dijo haciendo alusión al momento del saludo entre él y Sergio Uñac, que bajó del palco para manifestarle sus disculpas.

Pero en ese momento Naveda venía conmovido y entre lágrimas, según explicó, porque momentos antes había fallecido en la cabecera del desfile su camarada, Hugo Perea, un veterano del Crucero ARA General Belgrano que se descompensó y perdió la vida en el lugar.

Le dije al Gobernador, que evidentemente no sabía lo que había pasado, “que lo mío ya estaba” y le di la noticia que nos conmovió y paralizó en ese momento, destacó Naveda en Banda Ancha.

Según relató todo es muy doloroso, Hugo Perea había llegado sobre la hora al desfile este 25 de mayo en Caucete, teníamos que caminar un trecho largo, pero llegó bien, estuvimos conversando. De repente giré para seguir hablando con otras personas y escuché un ruido, “fue una caída, golpeó la cabeza contra el piso, sufrió un paro cardíaco y empezó la incertidumbre total”, contó Naveda.

Empezamos a deliberar, “yo decía que no debíamos desfilar, pero me convencí porque me dijeron algo que era muy coherente que después su familia también lo entendió y es que había que desfilar porque él había ido a eso”. “Lo decidimos por eso nuestras caras eran diferentes”.

Perea falleció este 25 de mayo día de la Patria y en el marco del desfile que se había preparado en Caucete para la celebración. Naveda, su camarada entre lágrimas cuestionó: “¿te salvaste del hundimiento del Belgrano y te vas de esta manera?”.