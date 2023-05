El abrazo de Uñac con el veterano de Malvinas y el pedido de perdón

Héctor Naveda es el veterano de Malvinas a quien no dejaron pasar en un partido del Mundial Sub 20 que se disputaba en San Juan el último martes a raíz de su vestimenta alusiva a las Islas. Su historia recorrió el país y este viernes mantuvo en Banda Ancha una extensa entrevista.

En una de las partes de la charla, Naveda se refirió al abrazo del Gobernador Sergio Uñac y el pedido de perdón que ocurrió cuando se realizaba el desfile cívico militar por el 25 de Mayo en Caucete.

"Una vez que arranca el desfile yo voy de la parte del otro lado del palco, me pide protocolo que pase para este lado, no entendía por qué. De repente baja el gobernador Sergio Uñac, se para el desfile, a mí me sorprende, me da un abrazo, me pide disculpas tanto a mi como a mi nieto", contó.

"Ahí fue cuando le dije 'Sergio hoy lo mío pasa a segundo plano porque está visto que no sabe, ha fallecido Hugo Perea'", continuó relatando. Perea es el veterano de Malvinas que falleció cuando se preparaba para desfilar junto a sus compañeros. "Él (por Uñac) me da una respuesta y le digo 'sí, es él, lo mío ya está'. Lo importante es esto y estamos desfilando en honor a él", expresó Hugo.

"Cuando me abraza Sergio hay mucha gente que cree y me ha dicho 'mirá Héctor Naveda se puso a llorar porque lo abrazó el gobernador'. No, no, no, yo ya venía llorando. Y el único que sabía era protocolo y no se quien más. Ahí el Gobernador se enteró y se sorprendió", contó quien además es el DT de las inferiores de San Martín.

Cabe destacar que Uñac conocía a Perea, ya que el fallecido había trabajado muchos años en la Legislatura.