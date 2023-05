El veterano sanjuanino que se convirtió en símbolo de Malvinas en todo el país

El veterano Héctor Naveda y entrenador de las inferiores de San Martín se convirtió en un símbolo de Malvinas en todo el país en el marco de la competencia del Mundial Sub 20 que se desarrolla en la Argentina. No lo dejaron entrar al partido entre EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia que se disputó en el Estadio del Bicentenario, al que había asistido con indumentaria de son imágenes de las islas.

Naveda pasó este viernes por Banda Ancha donde habló de lo sucedido, “por qué no podíamos llevar nada digo, que me corten la pierna, me puse Malvinas, tengo un avión, tengo un soldado, tengo está todo el crucero Belgrano porque estuve 78 79 80 y 81”, dijo recordando la muerte de su compañero Hugo Perea minutos antes del desfile.

Continuó relatando el mal trago que tuvo que pasar, “me pidió por favor el comisario, accedí me acompañaron unos metros y de ahí salí solo hablando fuerte, diciéndole: se metieron con el que no se tenían que meter y no es porque yo sea malo ni nada”.

Dijo que llamo a una persona, que le dijo que no le “hiciera eso”, a lo que le respondió: “no es mi al que me lo han hecho”. Choqui Chica intervino, la dijo que tenia que entrar a lo que se resistió ofendido, al respecto agregó: “lo que le han hecho pasar mi nieta y no lo voy a perdonar”.

Pero pudieron entrar, bajo la autorización de Chica y la FIFA, quera verles la cara a los que no lo dejaron entrar, pero ya no estaban. “Cuando ente estuve en la tribuna y ya no vi más el partido, simplemente me senté en la tribuna y de repente me abraza y me dice: “tata sos un valiente y cuando me dice eso dije no lo voy a permitir, estuvimos un rato me levanté y nos fuimos”.