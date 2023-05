Abuso en la escuela Luján: esperan que fiscalía avance en identificar al agresor

Uno de los casos más resonantes que han marcado a San Juan en este último tiempo, es la denuncia por un abuso que habría ocurrido dentro del Colegio Luján. En ese sentido ya se realizó la Cámara Gesell con la menor que sería víctima de este hecho. Acerca de esto desde la querella reportaron que la joven todavía no puedo individualizar a quien sería el agresor.

Guillermo Toranzo, abogado querellante, contó en Cien por Hora cuáles fueron los últimos avances que tuvo este proceso. En ese sentido, manifestó que la menor de edad ya pudo dar su versión de los hechos, frente a los especialistas que trabajan en ANIVI.

'Tuvimos la Cámara Gesell. Ahí la chica fue muy explícita sobre quien había sido la persona que la habría abusado. Estamos esperando que el fiscal llame para hacer un reconocimiento del chico. Porque, si bien es cierto que ella ha dado características puntuales, no lo ha identificado porque no lo ha tenido a la vista. El fiscal es quien tiene que continuar con la acción. Estamos en esa espera', expresó.

Brindando más información sobre este aspecto, Toranzo reveló que la menor tampoco es capaz de identificar al chico por nombre o apellido. Lo que pudo hacer es dar algunos detalles específicos sobre este joven, pero en principio no habría visto su cara como para individualizarlo rápidamente.

'Ella estaba en un trabajo inclusivo, estaba con una DAI, no tenía problemas de adaptación. Ella quiere ir al colegio. Queremos que el fiscal pueda darnos una salida para ver como seguimos. Si es menor el chico, tiene que pasar que pasar al Juzgado de Menores. Si es mayor tiene que seguir en el proceso en el que ya está. El fiscal dijo que puede llegar a inhibirse, pero él no sabe si es mayor o menor así que yo creo que no se puede inhibir y tiene que seguir con la investigación', señaló.

Por último, el abogado contó que durante este lunes 29 de mayo los padres de la menor darán una conferencia de prensa. El horario establecido es a las 10:00 de la mencionada jornada. A priori ellos no mostrarían el rostro, para seguir protegiendo la identidad de la presunta víctima.