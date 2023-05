¿Siesta sí o no?: ‘No es mala, pero no suplanta el sueño de la noche’

En el mundo, y especialmente en San Juan, existen los que aseguran que la siesta es sagrada. ‘Si no duermo una hora, después no rindo’. Lo que esos amantes de esta costumbre tan sanjuanina deben saber, es que si bien no es una mala actividad, no suplanta el sueño de la noche.

En Banda Ancha el médico Daniel Mattar señaló que si bien no es malo que una persona duerma siesta, la cantidad de la misma puede producir un desequilibrio en el sueño. En esa línea remarcó que la siesta adecuada debe durar entre 20 y 40 minutos, puesto que, si la persona descansa mucho durante el día, a la noche le constará conciliar el sueño lo que seguramente producirá dicho desequilibrio.

Además, Mattar indicó que la siesta debe ser corta porque si se prolonga mucho la persona despierta con somnolencia y hasta de mal humor. También señaló que hasta los cinco años el ser humano tiende a dormir siesta, y hasta ahí es sano, después si es una costumbre con la cual se debe tener sus precauciones.

¿Cuándo empezaron los problemas del sueño para la humanidad?

Consultado sobre cuando comenzaron los problemas de sueño de las personas a nivel mundial, el profesional señaló que con la aparición de la electricidad. Al explayarse sobre el tema contó que estos trastornos se dan cuando se pierde el ritmo de la vigilia del sueño, y que entre las causas más frecuentes que la producen se encuentran la prolongación de las pantallas en la cama.

En ese sentido, Mattar señaló que es importante que la persona entienda que no puede usar el celular en la cama, como así tampoco la tablet, la computadora y el televisor. ‘El espacio de la cama tiene que estar asociado al sueño nocturno, y no al uso del celular, a comer o a la charla’, señaló.

El profesional aseguró que es vital para la persona conciliar el sueño por las noches, ya que de lo contrario una alteración de este tipo produce desestabilización anímica, psicológica y física. Además, indicó que para el ser humano es más difícil con el paso de los años conciliar el sueño y la duración del mismo, por lo que es más que importante trabajar si se detectan problemas.