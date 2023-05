Transita tres enfermedades, se sumó a ellas el glaucoma y si no compra unos lentes quedaría ciega

Este lunes, Diario 13 accedió a la historia de Carina que conmueve a la comunidad de Chimbas. Ya que esta mujer, madre de cuatro hijos, padece de diabetes, artrosis e hipertensión. Pero además de ello, tiene una dificultad visual importante llamada glaucoma. Su familia ha estado haciendo todo lo posible para ayudarla, pero ahora necesitan la solidaridad de la gente.

Carina necesita urgentemente unos lentes especiales que le permitan ver con claridad y evitar mayores complicaciones de salud. Ya que según sus médicos el riesgo de quedar ciega es mayor, debido a su diabetes. El costo de los mismos es de 22 mil pesos, una cifra que su marido, quien trabaja, no puede cubrir en este momento. La situación es aún más difícil ya que la mujer no cuenta con asignaciones o cualquier beneficio de ANSES.

"Mi marido y yo estamos acostumbrados a trabajar, desde siempre. Pero ahora veo casi nada, no puedo trabajar, no salgo de mi casa si no es acompañada porque no veo. La gente a veces critica por lo que uno pide, pero esta vez a pesar de que mi marido trabaja, no nos alcanza para los lentes todavía. Y ayuda social no tengo", expresó Carina.

Por el momento, la entrevistada y su familia, están buscando la manera de recaudar el dinero. Mas ante la desesperación por conseguir lo necesario para no perder su visión, solicita ayuda urgente a la población sanjuanina. Todos aquellos que deseen ayudar a esta ciudadana pueden hacerlo a través de su CVU: 0000003100019974817174 o su Alias: franeisa2023. También, pueden comunicarse al 2644 39-5701.