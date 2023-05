Una escuela de 25 de Mayo fue tomada y reclaman mejoras inmediatas

La comunidad educativa de la escuela Albergue del Encón ha tomado medidas de protesta. Según informaron, a cinco años de su creación, la escuela carece de infraestructura adecuada, y los estudiantes de secundaria reciben clases en la galería de la Escuela Primaria.

Ante la situación de hacinamiento que afecta a los tres niveles educativos en la localidad de Encón, padres, madres y estudiantes autoconvocados han iniciado una manifestación en el establecimiento este lunes 29 de mayo por la mañana, según reportó Radio Comunitaria Campesina. De este modo, han decidido suspender las actividades educativas hasta que el Ministerio de Educación brinde respuestas concretas.

Gentileza de Radio Comunitaria campesina

Es importante recordar que la escuela Secundaria Doctor Juan Carlos Navarro fue creada el 10 de abril de 2018. Esta institución educativa se encuentra ubicada en la localidad de Encón, en el departamento de 25 de Mayo. A pesar de ser un establecimiento educativo con los tres niveles, no dispone de una infraestructura propia y actualmente opera en el edificio de la escuela primaria. En total, 294 estudiantes asisten a la escuela y, debido a la falta de aulas, se ven obligados a utilizar pasillos y galerías para recibir clases.

En este contexto, la comunidad educativa solicita contar con un edificio que cumpla con las condiciones óptimas para el aprendizaje. Como solución provisional e inmediata, se plantea la posibilidad de utilizar aulas móviles. Las familias también han destacado que la solicitud surge a raíz de la sobrepoblación de estudiantes en la escuela, y las condiciones actuales no contribuyen a ofrecer la calidad educativa necesaria.

Soledad, una de las madres que se ha sumado al reclamo, declaró en Diario 13: "Lo que hemos hecho es tomar la escuela primaria para obtener una respuesta por parte del Ministerio de Educación". En la misma línea, enfatizó: "Es hora de que los chicos tengan su propio espacio".

Además, explicó que el secundario lleva seis años funcionando en la zona y aún no cuentan con un lugar propio. Debido a esto, Soledad resaltó: "Es necesario hacer algunas reformas, como en cualquier edificio antiguo, pero eso no significa que no esté en condiciones para que los chicos tengan clases. Sin embargo, los alumnos de secundaria están tomando clases en los pasillos de la escuela primaria, sin luz ni ventilación". Ante esta situación, tomaron la decisión de llevar a cabo estas medidas. Según afirmó Soledad, cuentan con el respaldo de las autoridades y docentes tanto del nivel primario como del secundario.

Para concluir, Soledad expresó: "Queremos que representantes del Ministerio se hagan presentes en el lugar y nos den una respuesta concreta. Los chicos necesitan su propio espacio, porque actualmente se encuentran en condiciones precarias".