Universidad de Congreso: protesta por un descomunal aumento de cuota

Sobre el mediodía de este 29 de mayo se dio una acalorada manifestación en el frente de la Universidad de Congreso, en el departamento Capital. La protesta fue realizada por los mismos alumnos, debido a que registraron aumentos que llegan a superar el 60% en sus cuotas.

Los jóvenes decidieron cortar la calle sobre la intersección de Entre Ríos y San Luis, a metros del ingreso al mencionado establecimiento, para hacerse escuchar. Allí se presentó el móvil de Canal 13 que dialogó con algunos de los alumnos que encabezaban esta medida de fuerza.

'Todo se desató el miércoles cuando nos actualizaron los aranceles de junio, julio y agosto. Fue un aumento desmedido de más del 60% en algunas carreras. En mi caso pagué $17.800 desde marzo hasta mayo, siendo que yo en 2022 cuando ingresé la carrera en marzo empecé pagando $9.800 y ese precio se respetó todo el semestre. En septiembre recién se fue a $12.300, que no era tan desmedido. En febrero fue la última vez que pagamos eso y ahí nos aumentaron un 45% a $17.800. En ese momento nos quedamos callados porque entendemos como esta la economía del país, pero esto ya es un abuso', expresó Daniela.

Sumado a que este considerable aumento les resulta complicado de pagar, la estudiante señaló otro detalle para nada menor. Daniela remarcó que el edificio tampoco cuenta con todas las condiciones que debería, como para que les exijan estar al día con el pago de estas cuotas que siguen aumentando.

'El edificio no cuenta con condiciones como para que valga la pena pagar esa cuota. Hay chicos que cursan en aulas que hasta se llueven. No cuentan con una resistencia sísmica. El año pasado nos tocó vivir un sismo y no teníamos las condiciones ni siquiera para desalojar. Realmente los chicos ya no saben que hacer, necesitan ver una solución y la Universidad no nos dice nada. Únicamente contestan desde Administración que volvamos el miércoles, que supuestamente va a venir el rector a hablar con nosotros. Lo mismo les dijeron a los chicos el miércoles pasado y no les dieron solución', manifestó.

Por otro lado Lautaro, estudiante de Psicología en la Universidad de Congreso, señaló otra medida reprochable que tomaron las autoridades del establecimiento educativo. Se trata de que los alumnos que no hayan pagado la cuota respectiva al mes de mayo, no sólo no podrán rendir finales sino que directamente no podrán presentarse a los parciales.

'Nos informaron que si no teníamos pagada la cuota del mes de mayo, no podíamos rendir ningún parcial. Es innecesario. Con un final es entendible pero con un parcial es no dejarnos reforzar ese contenido y es muy irresponsable hacer eso. Estábamos pagando $21.000 al inicio de clases y ahora son $29.000. Nos han aumentado $8.000 que es un montón y sobre todo porque prácticamente todos mis compañeros trabajan también para poder solventarse esta carrera', sentenció.