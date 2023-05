Sanjuanino solidario recorre el CUIM para regalar comida

Un chico de San Juan llamado Andrés, optó por realizar sandwichs y otros productos similares para regalar en el CUIM de la Universidad Nacional de San Juan. El hizó un posteo en redes sociales, en el que especifíca que se encuentra en el lugar desde las 12 horas, todos los días hábiles.

"Hola buen día, si estudias en la facultad de la Universidad Nacional de San Juan. Puede ser que me hayas visto o puede ser que no. Te comento que durante la mañana paso por toda la facultad y me quedo en el patio que hay entre exactas y arquitectura. Yo estoy desde las 12 a las 13 y los chicos que no tienen que comer pueden pedir un sanguchito", indicó el joven.

El joven solidario, decidió ayudar y apoyar a los estudiantes de esta manera, creando sus propios sandwiches y compartiéndolos con los estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales, Arquitectura, Urbanismo y Diseño y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La historia de este joven es un gran ejemplo de iniciativa y el esfuerzo pueden llevar a grandes logros , incluso en situaciones difíciles como las actuales.