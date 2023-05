Los sanjuaninos siguen sin vacunarse: 'Muy poca gente asiste'

En el momento más complicado de la pandemia por Covid 19, los sanjuaninos concurrían masivamente a los lugares habilitados para recibir alguna dosis. Sin embargo, luego de que el coronavirus dejara de asediar tanto a la humanidad, esto dejó de suceder. En ese sentido desde Salud Pública remarcaron que son muy pocas las personas que concurren a darse cualquier inmunizante.

Fabio Muñoz, jefe de Inmunizaciones, contó en Cien por Hora cuál es la realidad que esta viviendo el sector desde hace varios meses. Sobre esta situación señaló que a pesar de las medidas que ellos toman para tratar de acercarse a su población objetivo, no están consiguiendo engrosar el porcentaje de vacunados.

'Tratamos de llegar a un balance óptimo. Para este trimestre del año correspondería llegar a un 50% en junio, respecto a la vacunación en toda la provincia. No son los valores que tenemos. Intentamos fortalecerlo sobre todo en los sectores a los que no estamos llegando. Por ejemplo los niños y la vacunación antigripal. Lo que podemos hacer nosotros es tratar de fortalecer y facilitar la llegada a esos grupos objetivos. Más que eso no podemos hacer, estamos realizando operativos donde no hay mucho éxito', expresó.

En esa misma línea remarcó que incluso han logrado facilitar el trámite para las personas que necesiten vacunarse. Por ejemplo en lo que respecta a la antigripal anteriormente se necesitaba un certificado si o si. Sin embargo hoy en día si la persona tienen la vacuna del año anterior, si tienen el certificado o si cuenta con estudio que acredite una patología vinculada, ya esta habilitado para vacunarse.

'Hay dosis para Covid 19. Vamos trabajando lentamente, es poca la gente que asiste realmente. Nosotros podemos recomendar e informar. Ante la posibilidad de un rebrote la única protección que hay es esta. Lamentablemente estamos todos relajados con respecto a los cuidados de llevar el alcohol en gel, el uso de cubrebocas y estas medidas. En cualquier centro de salud de la provincia están disponibles cualquier tipo de vacunas', sentenció.