Alerta por la circulación viral que provoca bronquiolitis en niños pequeños

Este miércoles, Andrea Weidmann, Jefa de Pediatría de Salud Pública, fue entrevistada en el programa Banda Ancha. Durante su participación en Canal 13, la profesional habló sobre el presunto caso de meningitis en la Escuela Rivadavia y cómo están abordando los casos de gripe en esta temporada.

Uno de los datos que dio a conocer la profesional del Ministerio de Salud, fue que "en las zonas rurales nosotros sí tenemos circulación de virus sincicial respiratorio o sea que ya el virus está. Este es el principal agente etiológico de las bronquiolitis. Que la para definir bronquiolitis es el primer episodio de obstrucción bronquial". A ello sumó que el virus ataca a los chicos y más grandes.

Para prevenir estos casos, señaló la importancia de seguir aplicando las prácticas que se adoptaron durante la pandemia de COVID-19. Además, enfatizó la importancia de mantener el carnet de vacunas completo. Asimismo, instó a evitar la automedicación, especialmente en los niños, y recomendó consultar con el médico de cabecera.

En este marco, señaló "Sabemos que las infecciones virales son mucho más, se contagian mucho más rápido que las infecciones bacteriales, lo hemos visto con la pandemia del coronavirus. Así que si el niño está con fiebre, bueno, tendría que quedar en la casa hasta que termine de cursar por lo menos esa fase aguda".

Debido a la situación actual y la prevalencia de enfermedades respiratorias, la profesional destacó que Salud Pública ha fortalecido los centros sanitarios para brindar atención a niños con problemas respiratorios.

En la jornada del martes, un presunto casos de meningitis en la Escuela Rivadavia provocó una serie de reacciones y miedo. En este contexto, el Ministerio de Salud dio un comunicado, descartando que se trate de esa enfermedad. Según detalló la doctora: "en este caso puntual de un nene de 11 años que ingresó a una institución de salud privada por un estado convulsivo, o sea, son convulsiones más prolongadas. Ahí le hicieron todos los estudios, para descartar específicamente meningitis bacteriana".

A la vez explicó que habla de meningitis bacteriana, porque es producida por algunas bacterias, de las cuales, no todas, necesitan de profilaxis en los contactos y a veces de aislamiento. Según aludió: "en el caso del niño, se descartó meningitis bacteriana. El menor está estable y siguen los estudios por este episodio que tuvo". En este marco apuntó: "no se necesita aislar. Los chicos pueden continuar yendo a la escuela, no hay que hacer profilaxis de los contactos, nada de eso", incluso acotó a que no es necesario desinfectar el edificio, De este modo transmitió tranquilidad a las familias.