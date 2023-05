Desgarrador relato: una madre vive en la calle con su hijita de 5 años

Una vecina de Santa Lucía se encuentra atravesando una dura realidad desde hace años. No tiene un lugar fijo donde vivir junto a su hija de 5 años. El trabajo que tiene le genera un ingreso de $1500 al día con los que debe cubrir todos sus gastos. Su chiquita tiene un problema de salud que no esta siendo controlado por la misma falta de recursos. Se trata de Celeste Molina, quien le contó su historia al móvil de Canal 13.

Esta sanjuanina tiene que vivir de prestado constantemente al menos para pasar las frías noches que esta registrando San Juan. Prácticamente todo el día esta en la calle para realizar diferentes trabajos durante la primera mitad del día, para poder comer y a su vez alimentar a su pequeña.

'No tengo donde vivir. Paso la noche en la casa que me presten. Actualmente estoy en la casa de una conocida que obviamente tiene su vida y yo no me puedo quedar permanente. Hago changuitas, me pagan mediodía $1500 y con eso tengo que pagar la comida. Tengo una nena de 5 años que esta conmigo. También tengo un chico de 12 años que no esta conmigo por esta situación que ya lleva más de 5 años', expresó.

En ese sentido manifestó que pidió ayuda a autoridades del Gobierno y que gracias a eso la asisten con dos módulos de mercadería por mes. Sin embargo, ella aseguró que no es suficiente ya que por ejemplo no puede costear el medicamento que necesita su hijita para estar saludable.

'Mi nena esta sin medicación. Presentó una anemia y no esta en control hace 5 años. Le hicieron estudios y no encuentran qué le provoca la anemia. No puede estar sin tomar ese hierro, aparte no es el que le dan en el hospital porque le estuve dando y le cayó mal. Lo tengo que comprar y el tarrito sale 1500 que le dura 4 días. No tiene buena alimentación y casi no descansa porque yo voy y trabajo. Ella esta conmigo, le tengo que dar una leche en el colectivo, un sanguche en la escuela y la tengo que llevar al baño en donde sea', manifestó.

Siguiendo en la misma línea también contó que ya consideró la posibilidad de pedir asilo en los diferentes refugios que hay en la provincia. Acerca de esto aseguró que en estos lugares la dejan quedarse 15 días, pero sin la posibilidad de salir antes de esas dos semanas por lo que de esa manera no podría generar esos pocos pesos que gana al día.

'Mi hijo mayor esta con su padre para que pueda ir a la escuela, para que pueda comer y no andar conmigo en la calle. La nena no tiene la misma suerte y esta conmigo. Hemos estado durmiendo en el Parque de Mayo y en las plazas ella siendo bebé. En los veranos la paso en la calle, en días de frío también. A veces te dan refugio durante 15 días pero no podes salir. La nena no va a ir a la escuela y yo voy a perder el poco trabajo que tengo', sentenció.