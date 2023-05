Luján, la Patrona está ofendida

No es solo por las declaraciones castrenses de un ex-capellán (del ejército que la venera) diciendo que el nuevo obispo José María Cuerva de Bs As es gay, francisquista y peronista.

También está ofendida por usar su nombre en vano por curas, profesores, periodistas y jóvenes estudiantes aquí en San Juan, ofendida y confundida, así está nuestra señora.

¿Y yo cómo lo sé?

No, no lo sé, pero imagino como mal cristiano, pero buen hijo, que como madre, su problema no es el orgullo sino la injusticia, y más si es injusta en su nombre.

Imagino como dadora de vida, su preocupación no es el prestigio, si los vestigios que se esconden en su nombre por comisiones torpes de profesores y curas, que teorizan, pero no practican el bien común para NUESTRA SEÑORA DE LUJAN.

Y si hiciera falta algo más de injusticia en su nombre, el ministerio de educación puede mandar a resolver el conflicto a una supervisora de Educación privada. Pero la supervisora laica de educación privada que mandan, Liliana Piegaia, una buena mujer, fue antes la profe de catequesis del mismo colegio adónde va a impartir orden y justicia. O sea, la enviada por el Ministerio es arte y fue parte.

¿Ella va a investigar a sus ex compañeros? ¿A sus ex- mandantes? ¿es autoridad para impartir equilibrio y justicia? ¿Es imparcial?

A Liliana la buena mujer, le sobrará presiones, biblia, iglesia y rezos, pero le falta pedagogía: llegó antes que el sol y ahí nomás en el medio del patio, sin desayunar expuso a los alumnos a que pasen uno a uno a contar si saben o conocen, abusos, aberraciones o violaciones en un micrófono abierto sincericida delante de toda la escuela.

A los pibes les cuesta hablar en un acto con ensayo y guión, imagínate decir una verdad amplificada por parlantes ante autoridades, población intimidante (padres y medios en la calle), incluso quizá, delante de los posibles violadores.

Calificar la acción como estúpida, es decir poco, definirla como torpe es un decir amable, y entenderla amenazante, es lo normal del tratamiento para este tipo de temas y en este colegio.

Pero los pibes sin miedo, cuando empezaron a sentir y ver nueva manipulación se fueron derecho al ministerio. Hicieron bien, con ruido, carteles y a la luz del sol, de toda una sociedad y con todos los medios enfocando.

En el colegio lo habitual es: no se habla, no se dice, no se cuenta,… hacen crecer el silencio, consolidan la autoridad del dedo en la distancia, la negación institucional se instrumenta y entonces la operación demolición comienza: por algo será,… no es tan así,… nadie vio nada,… no hay alumnos,… no hay porteros,… no me consta,… nadie vio nada, son habladurías,…se la busco.

Una muestra gratis del escapismo institucional, o cinismo personal, es la del propio cura Ramos el día loco del 22 de mayo cuando repregunta e increpa a los periodistas:

¿Ha ocurrido en el colegio?

¿Usted lo sabe?

¿Y por qué me pregunta, pregunte en la justicia?

Justo el cura lleno de fé, que cree sin ver, le surgen todas las dudas frente a un hecho concreto.

El milagro se perdió, ver para creer parece decir aberrantemente, el hombre de fé que se quedó sin fé.

Sus dudas teológicas parecen no contemplar a una virgen, una chica con capacidades especiales imposible de tanta pureza, sin maldad, sin capacidad de embaucar ni mentir, mucho menos negar. No la ve.

Noticias Relacionadas Indignación de familias contra el Colegio Luján por un caso de abuso y ocultamiento

NO es la primera vez que ocurre: En los mismos baños si, ya habría ocurrido:

Sería en el año 2012 un alumno de 6to abusó de un pibe ingresante del primero D.

¿No lo sabe?

Consulte Ramos, consulte.

Antes había otro cura con otra fé… él lo sabe.

Si es por hechos habría un montón, y como en otras instituciones hay lugares específicos.

Consulte también detrás de la capilla, ahí en ese espacio que se tuvo que cerrar, consulte Ramos.

Antes había otro cura con otra fé.

Había también docentes extraordinarias como Alejandra Muro pero cómo se habría separado de su esposo y re hizo su vida, ya no sería un buen ejemplo. Se quedó sin laburo.

Consulte Ramos.

¡El otro cura tenía otra fé!

El cura Bustos tan famoso ahora, en el banquillo de los acusados, se paseaba por sus pasillos diciéndole a los chicos mis angelitos, y toqueteando amigablemente con su sonrisa, hoy tiene una condena en la cabeza y otra pendiente por abusador. Si por Abusador.

¡Es terrible el dato, pero usted lo necesita, dato, … ver para creer!

¡EL otro cura tenía otra fé!

En el 2018/19 sabe que la justicia de menores ya intervino y determinó responsabilidad penal por violación tipificada en el art 119 del CP, fueron dos los imputados por abuso, Enzo Zuliani y Agustín Beja, otrora estudiantes del colegio, la misma responsabilidad para ambos nada más que uno tenía 16 y el otro 15 sólo por eso uno zafó de la condena como inimputable. El menor ya tenía antecedentes en el colegio y ustedes no quisieron ni facilitaron a la justicia el dato.

¡Eso usted lo sabe!!!

¡También lo sabe el otro cura con otra fé, él avisó de la movida legal porque la familia nunca fue contra el colegio!

Sin embargo, ustedes descartaron la víctima, se alejaron, y llevaron a los abusadores de premio a Luján. Es más, todavía en el Face del colegio Lucrecia la contadora y la Ex directora Snarky posan divertidas con ellos, y sabían todo, es más la contadora negadora todavía permanece a su lado esperando que les lleven pruebas para este nuevo caso 2023, ver para creer.

Y es increíble lo que se ve.

Hasta los abusadores pidieron disculpas, se arrepintieron, pagaron, aceptaron, pero ustedes ante un nuevo hecho de abuso sólo tienen preguntas.

Y por eso se las ofrezco, quizá alguien de ustedes entienda.

Usted sabe, aunque no le conste, aunque no lo inviten, aunque no lo vea.

Sabe.

Su proceder legal no emana de la sotana ni de Dios.

La comunidad educativa no necesita cinismos ni cortinas de humo.

Ocurrió, … Lo dice la víctima, sus padres, los abogados que ustedes no quisieron recibir.

Contengan.

La patrona está ofendida, porque no necesita sotanas para decir verdad.

Por qué mientras la justicia busca la verdad, hay que contener, dar amor, acompañar, se necesita humanidad. Este colegio así nació, para escuchar y contener a pibes de una villa pobre sin posibilidades. Para guardarlos, enseñarles, educarlos, alimentarlos, por los pibes y no por las estructuras por eso nació este colegio.

Hoy son los pibes los que salen a denunciar. Teniendo jornadas de reflexión abiertos y participativos le escapan al cinismo, buscan otra luz, buscan otras respuestas.

¡Escuche Ramos! ¡Escuche y sea honesto con lo que siente!

Algo está cambiando, …. por eso el otro cura, con otra fe se cansó, dejó los hábitos, no creyó más en el celibato, se enamoró y se fue.