La próxima semana se confirmaría el nuevo aumento de las jubilaciones

Debido a la Ley de Movilidad Jubilatoria cada tres meses los adultos mayores que tienen este derecho, reciben un aumento en la cantidad de dinero que perciben. En el mes de junio corresponde una nueva suba y desde ANSES confirmaron a Canal 13 que el porcentaje preciso se anunciaría la próxima semana.

Raúl Romero, jefe de la UDAI de ANSES en Rawson, se refirió en Banda Ancha a la nueva actualización que recibirán los jubilados y las jubiladas a nivel nacional. Acerca de esto adelantó que se trataría de un aumento importante, el cual podría alcanzar un 20%.

'Ahora se viene el nuevo incremento de las jubilaciones según lo que dicta la ley para el mes de junio. Sabemos que vamos a tener un incremento que va a rondar el 20%. Es una suba importante. Como novedad puedo decir que muy probablemente la semana que viene tengamos definido el porcentaje', expresó.

Dirigiéndose al mismo grupo de personas, Romero se refirió al bono de 15.000 pesos argentinos que vienen pagando desde marzo. Como se había anunciado el mismo, en principio, durará tres meses por lo que la última cuota se entregaría en mayo. Sin embargo, aclaró que exista la posibilidad de que persista si se nota un gran desacople sobre todo en el precio de los alimentos.

'Este mes de mayo tenemos una novedad para los jubilados y pensionados que tiene que ver con la última cuota de este bono de 15.000 que se esta pagando desde el mes de marzo. Este refuerzo también se va a pagar en mayo para jubilados y pensionados de haberes mínimos. Aquellos que superan el haber mínimo pero no los dos haberes mínimos, podrán acceder, estamos hablando de quienes no perciben más de 117.000 pesos argentinos. En ese caso no será de 15.000 pesos será de hasta 5.000 pesos', sentenció.