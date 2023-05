Made in San Juan: joven promesa local estudiará bioingeniería en Estados Unidos

Juan Pabló García se hizo conocido en el año 2019 por integrar una delegación de tres estudiantes argentinos del Nivel Secundario que viajó a Doha, Catar, para participar de la Olimpíada Internacional de Ciencias Junior, junto con estudiantes de 50 países. Allí ganó la medalla de broce en evaluaciones teóricas sobre problemas de matemática, física, química y biología.

Egresado de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” en Electromecánica, ahora estudiará Bioingeniería en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania.

Viaje a Catar a la Olimpíada Internacional de Ciencias Junior

Con la idea de conjugar la física, la química, biología y a la ingeniería se encamina a un nuevo desafío en el área de la medicina, pensando en especializarse en Ciencia de Datos Biomédicos para poder crear fármacos con métodos computacionales. “Acá la bioingeniería es únicamente desarrollo de máquinas, tomógrafo, radiógrafo y todo eso. Allá están, así es como que tienen 8 especialidades más, entonces, bueno, eso está bueno”, expresó a Diario 13 sobre su decisión de transitar kilómetros tras kilómetros para formarse en búsqueda de hacer un aporte a la salud.

Sin embargo las puertas están abiertas a las oportunidades, “yo quiero ver qué es lo que me termina de convencer allá y si no, bueno, volvería lógicamente”.

También será la oportunidad de conocer otros lugares y personas, “más allá de estudiar también me gustaría conocer gente de otros lugares porque el teoría lugar es muy internacional y ya me he estado hablando con gente de Latinoamérica, otro chico también de argentina que va a ir y la verdad que muy buena onda todo el mundo”, dijo el joven.